加強戰略溝通 王毅將訪新加坡、馬來西亞、柬埔寨

王毅10日起出訪星馬柬三國。圖為上個月王毅赴雅加達出席東協合作系列會議時，與新加坡外長維文(右)合影。（取自維文臉書）

中國外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅10日至13日訪問新加坡 、馬來西亞和柬埔寨。中國外交部9日指出，中方期待通過此訪，和東南亞 三國加強戰略溝通，落實好中星關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路 」合作。

中國外交部9日發布，發言人對於王毅將訪問新加坡、馬來西亞和柬埔寨的「答記者問」中，做出上述表示。

外交部發言人說，今年是中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念和「一帶一路」倡議十周年，東南亞國家一直走在踐行人類命運共同體理念的前列，是中國共建「一帶一路」合作重要夥伴。當前，中國和新加坡、馬來西亞和柬埔寨三國關係保持良好發展趨勢。中星建立全方位高質量的前瞻性夥伴關係，中馬就共建命運共同體達成共識，中柬正積極構建高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體。

外交部發言人說，中方期待通過此訪，同東南亞三國加強戰略溝通，落實好中星關係新定位，推進中馬、中柬命運共同體建設走深走實，深化高質量共建「一帶一路」合作，推動雙邊關係不斷邁上新台階。