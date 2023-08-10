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中國敲響通縮警報 7月CPI、PPI雙跌負值 市場憂陷惡性循環

中國新聞組／北京10日電
中國消費力道疲軟，經濟面臨通貨緊縮風險。圖為民眾在河北一家超市內選購。(新華社)
中國消費力道疲軟，經濟面臨通貨緊縮風險。圖為民眾在河北一家超市內選購。(新華社)

中國國家統計局9日公布數據顯示，7月消費者物價指數（CPI）從上月持平轉為年減0.3%，這也是自2021年2月以來首次降至負值，引發外界對於中國經濟陷入通貨緊縮的疑慮。7月生產物價指數（PPI）年降幅則略收窄至4.4%，連續第十個月下降。

據本報系聯合報報導，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，7月中國居民消費需求持續恢復，但受上年同期基數較高影響，年增率有所回落，認為這是「階段性的」，預計隨經濟好轉，下階段中國CPI數據有望逐步回升。

澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬對路透表示，CPI和PPI均跌入負值，證實經濟通貨緊縮。他預計中國下半年CPI將在0左右徘徊，同時指稱，貨幣政策很難操作，政治局會議要求穩定人民幣匯率，這與貨幣寬鬆政策存在衝突。

香港經濟日報指出，由於中國CPI陷入負值，市場議論中國通縮風險。一般而言，當一個國家或地區連續兩季的通膨率出現負數時，即可視正處於通縮時期。而當通貨緊縮已經發生時，消費者可能會去猜測未來的物價可能會繼續下降，從而造成延後消費。長期的通縮會嚴重影響投資與生產活動，令失業率上升及出現經濟衰退，產生惡性循環。

自由亞洲電台引述金融學者司令認為，中國再度出現通縮，反映消費者持幣待購的心態十分明顯。「很多人不願意進行生活耐用消費品或者大宗商品的消費。這導致主要工業生產者的商品並沒有遇到比較旺盛的市場。整個市場供求關係上，供嚴重大於求，從而導致商品的價格上不去。」

據報導，司令並指，中國當局誤判疫情後民眾的消費習慣。國家發改委等部門對於制定長遠宏觀經濟政策缺乏能力、經驗，而且過度追求GDP增長率。

路透指出，外界擔心中國正進入經濟增長大幅放緩的時代，類似90年代的日本。實際上，北京當局不斷淡化對通縮的擔憂。人行副行長劉國強上月表示，下半年中國不會出現通縮風險，但指出疫情過後經濟恢復正常需要時間。中國國家統計局也曾聲明稱，隨著經濟復甦、供需關係改善，CPI預計將出現反彈。

疫情 貨幣 匯率

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