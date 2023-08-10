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美將推「史無前例」對中投資限制 環時：華盛頓自造「堰塞湖」

中國新聞組／北京10日電
作業員在江蘇省射陽縣一家半導體公司晶片生產車間工作。(新華社)
作業員在江蘇省射陽縣一家半導體公司晶片生產車間工作。(新華社)

對於美國政府將出台被稱「史無前例的對華投資限制」措施，中共黨報人民日報旗下環球時報發表社評回擊稱，華盛頓在給自己造「堰塞湖」。

環時在9日的社評中指出，美國總統拜登將通過發布行政命令的方式，來限制甚至禁止美國對華涉及半導體、量子計算和人工智能三個技術領域的直接投資。「醞釀了這麼久才出台，也能看出美國內部在此問題上存在一定爭議。它最終沒有胎死腹中，說明對華遏制打壓派在華盛頓占據上風。」

社評寫道，華盛頓的種種表現顯示，它不僅打擊那些被它認為美國賺的沒有中國多的領域，還試圖打擊事實上美國獲利更多但中國也有所獲益的領域，它追求的理想狀態是「美國贏中國輸」的零和關係。社評批評，美方希望憑藉這項投資限制來阻止或鎖死中國的高科技發展，「實在太狂妄」。

社評指出，美國的對華遏制行為，只會更加堅定中方加快自主創新的決心。

社評並指，一段時間以來，美國政府在「小院高牆」思維下持續築起「科技圍城」，以為讓自己更安全。殊不知，在其不斷膨脹的國家安全觀念下，一道道限制措施實際上也是給自己製造了一個不斷累積危險的「堰塞湖」。美國的投資限制不會成為影響中國科技創新的命門，這個「史無前例的對華投資限制」，攔起來的或許是一些中國企業原本可以期待的活水，而它樹起的則是讓更多企業不立於華盛頓危牆之下的警示牌。

社評最後呼籲美方，高科技領域事關一個國家未來的發展前景，又具有這個時代互聯互通的特徵。任何國家想要關起門來搞研究，在科技領域獨步天下，都是不切實際的幻想。

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