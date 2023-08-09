射水砲遭國際譴責 中海警發布空拍影片：根本未擊中菲船

中國海警8日公布空拍影片，強調對菲國船艦進行警示性水砲噴射，「全程保持理性克制」。（視頻截圖）

中菲於南海仁愛礁再爆爭端。菲律賓指控中國海警5日以強力水砲擊中菲律賓補給船。中國海警8日公布一段「不同視角」、2分40秒的空拍影片，強調當時對菲國船艦進行警示性水砲噴射，「全程保持理性克制」，視頻顯示中海警並未直接擊中菲國船艦。不過，菲方則稱中方不止一度射水砲。

在中國海警局公布的航拍短片中，顯示8月5日上午9時40分許，中國海警5201艦對菲「尤娜扎．五月」2號遊艇（補給船）進行「警示性水砲噴射」。在2分40秒長的短片中，可見中國海警發射的水砲落在中菲船隻之間，與菲方船隻仍有一段距離。中方稱，噴射水砲只為迫使菲船改變航向，海警強調「全程保持理性克制」。

中菲此次爭端也引發國際關注。美國之音報導，華盛頓在這次事件後警告，如果菲律賓的公共艦艇和軍隊在包括南中國海在內的地區受到武裝襲擊，美國有義務保衛其長期的盟友。

澳洲 、日本、德國、法國、加拿大以及歐盟 也紛紛發表聲明，對菲律賓表示支持，同時指責中國的行動危險而且破壞穩定。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述菲方報導稱，中國海軍深圳號導彈驅逐艦，以及阿壩號、洛陽號、銅陵號導彈護衛艦，共4艘軍艦當日游弋在仁愛礁附近海域。現場海域最初有中國海警5304、5201、4203、5402等四艘海警艦。菲方4艘船隻包括海岸警衛隊的MRRV 4402及MRRV 4409巡邏艇，另有兩艘補給船。

報導稱，中國海警5304艦尾隨菲艇，另外3艘海警艦分隔開菲補給船；隨後5305艦加入，攔阻MRRV 4402。中國海警局前日發布圖片時則提到，菲律賓海警4402船危險接近中國海警5305艦。

中國外交部8日再度就此事發布新聞稿，強調仁愛礁是中國南沙群島的一部分，敦促菲方立即從仁愛礁拖走已經在此「坐灘」24年的軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。