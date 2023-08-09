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太燒錢 又1中企終止晶片研發、裁撤所有應屆生

記者林宸誼／綜合報導
星際魅族今年6月30日在MWC上海的展位。(記者林宸誼／攝影)
星際魅族今年6月30日在MWC上海的展位。(記者林宸誼／攝影)

因業務無實際產出且投資成本高，吉利旗下星紀魅族，將放棄自研晶片業務，星紀魅族AR晶片業務部門即將進行人員調整。星紀魅族方面8日回應稱，面對全球經濟環境的不確定性，星紀魅族集團決定終止自研晶片業務，更加聚焦產品創新和軟體使用者體驗。

這是繼OPPO在今年5月，關停旗下自研晶片公司哲庫後，又一家公司終止晶片研發。

科創板日報報導，據先前知情人士曝光，因業務無實際產出且投資成本高，吉利旗下的星紀魅族晶片研究院疑似處於解散邊緣。該部門大約有200名員工，在成都和上海兩地辦公，今年入職的應屆生有40多人。調整計畫是裁撤所有應屆生，留一小部分老員工，賠償方案正在商定中。

該部門負責人Roca來自華為海思，曾是華為海思21級（華為職級體系中為領導/專家崗，年薪約在人民幣500萬到650萬）的高層技術人員。這一次裁員，波及的人員除了Roca，還有2位來自華為海思20級的技術專家，以及近40位985高校的碩士應屆生。

報導提到，星紀魅族的晶片研究院有三個重要部門：Soc開發部、媒體開發部和XPU開發部，或將開發車載系統級晶片、手機功能性晶片和XR晶片等，但由於成立時間比較短，目前只有XR晶片上有進展。

今年3月，因為集團戰略、融資等原因，星紀魅族決定放棄晶片業務。但晶片研究院負責人並不想放棄晶片業務，已經在外談融資有兩三個月，之前的設想是融資到位後可以獨立成新的主體公司。

有應屆生表示，入職前根本不知道研究院在融資一事，公司方面並未透露任何相關信息，「入職前十天HR打電話給我們說可能會更換公司主體，但是影響不大，說是跟哲庫不一樣。」

星紀魅族集團成立於2023年3月，由星紀時代與魅族科技融合而來。星紀魅族的董事長兼CEO沈子瑜曾對外宣布，未來將以「手機、XR和前瞻技術」三條線為核心，專注於消費電子全鏈路創新，包括打通手機、XR、作業系統、晶片、汽車等其他智慧設備之間的界限。

晶片 融資 華為

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