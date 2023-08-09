英國倫敦塗鴉牆紅色口號風波 所有創作都被清除 微博噤聲

倫敦知名的街頭塗鴉展示區「紅磚巷」，遭中國留學生塗白噴上紅字標語，引發當地民眾二創，把灌輸中國社會主義核心價值觀的愛國牆變身「辱華牆」。（取材自X平台）

英國倫敦東區塗鴉聖地「紅磚巷」成中國當局支持者與反對者的畫布，有人刷上24字的紅色口號，隨即被反共口號覆蓋；如今民眾的「二次創作」和「三次創作」都被當地政府清除，但有附近路牌的柱子上出現反對中國國家主席習近平的海報。

倫敦塗鴉牆事件引發全球熱議，然而相關話題卻在中國網路被禁；據自由亞洲電台報導，塗鴉牆上的二次創作出現平反六四 、解放西藏、反對獨裁的標語，在中國網路上相關討論被消音，在新浪微博上以「#倫敦塗鴉牆#」搜尋相關話題，直接顯示「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示」。

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環球時報前主編胡錫進也發文想息事寧人，他表示，幾名中國留學生 是「出於好意」的藝術作品，卻引發政治爭論；他並呼籲中國社會開放集體心理，把它當街頭藝術看，要對「外界搞的各種引申」不為所動。

然而愛國網紅及海外藝術家的批評仍此起彼落。有網紅批主創群，「明明有條件把紅旗畫好，卻把它畫得歪歪扭扭，並且大張旗鼓把它高高舉起、四處張揚」、「目的本身就是要低級紅，高級黑」。

現居澳洲 的華裔藝術家巴丟草表示，活動策畫者「一鵲」最大的問題是覆蓋已故塗鴉藝術家Myartis Frank生前的最後作品，以及其他人紀念他的作品，他說：「從事街頭創作的時候不是野蠻地生長。」

至於塗鴉牆被噴漆中共政治標語，當地中國留學生多給予負面評價，直言中國內部情景搬到國外很讓人「受不了」，感覺踩踏了人家的地盤。中央社報導，有受訪者表示，身邊中國留學生對此非常生氣，不斷批評這件事情；「他們都覺得這是一個宣傳」。

也有倫敦華人樂觀其成，「平常很難遇到這種中國人自發創作、反習鬥爭，這可能比白紙運動的號召力更大一些」。