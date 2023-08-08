菲運建材至仁愛礁軍艦 中海警水砲嚇阻畫面公開

中國海警8日公布空拍影片，強調本月5日對菲國船艦進行警示性水砲噴射，「全程保持理性克制」。（截圖自影片）

多國譴責中國海警5日以水砲攻擊菲律賓準備前往南海仁愛礁的運補船，菲律賓並召見中國大使抗議。中國海警7日稱，菲國一艘軍艦侵占中國仁愛礁24年，敦促菲方拖走軍艦；此外，中國海警8日公布一段2分40秒的空拍影片，強調當時對菲國船艦進行警示性水砲噴射，「全程保持理性克制」。中國外交部並批評美國國務院 為菲方挑釁行為站台背書，批美慫恿菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦。

菲律賓運補船進入仁愛礁鄰近海域，遭中國海警船攔阻並直接以水砲轟擊。（翻攝自中國海警）

菲律賓海岸防衛隊5日派遣艦艇護送數艘補給船駛往仁愛礁運送物資時，遭中國海警船以水砲攻擊。菲律賓海岸防衛隊6日公開指控中國海警的行為「非法」且「危險」，並給予強烈譴責。

中國海警局宣稱，仁愛礁歷來是「中國南沙群島的一部分」。1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁「非法坐灘」，中方當即提出嚴正交涉。菲方多次明確承諾拖走軍艦。但24年過去，菲方不但未拖走軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久占領。

中國海警局聲稱，菲方此舉「嚴重侵犯中方主權，違背了自身承諾，違反了國際法和中國與東盟（東協）國家簽署的『南海各方行為宣言』」。

1999年，菲軍方把廢棄軍艦拖至仁愛礁擱淺。（路透資料照片）

中國海警局宣稱，一段時間以來，菲律賓以人員輪換和運送生活物資為名，持續夾帶大量建築物資上艦。最近在獲悉菲方將對仁愛礁展開新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種管道向菲方提出交涉，但菲方8月5日不顧中方「一再勸阻和警告」，仍執意派出2艘船隻擅闖仁愛礁海域，企圖向「非法坐灘軍艦」運送「用於維修加固的建築物資」。

聲明提到，中國海警船當時依法攔阻，並採取了警示性執法措施，「在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議」。

美國國務院對此事發表聲明稱，中方對菲方船隻進行攔阻並使用水砲攻擊違反國際法，威脅地區和平與穩定，呼籲中方遵守南海仲裁案裁決。

中國外交部回應，美國國務院罔顧事實，發表聲明攻擊中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方堅決反對。外交部並稱美國慫恿、支持菲律賓維修加固仁愛礁「坐灘」軍艦，甚至派軍機軍艦在海上配合支持菲方，是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣。

法媒指出，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）7日指出，外交部長已召見中國大使，並提出口頭照會，其中包括有關所發生事件的照片和影片。

中國海警則指出，8月5日9時40分許，中國海警5201艦對菲「尤娜札·五月」2號遊艇進行警示性水砲噴射。從這段影片來看，中國海警當時發射的水砲並未直接擊中這艘菲國船艦。