不文明、沒有自由…倫敦「塗鴉牆」反共二創、三創湧現

倫敦「塗鴉牆」事件發酵後，除了議論，也有人以行動反擊，不少人到現場二次創作，在「民主」「自由」前面加上「沒有」，在「文明」「和諧」前面添上「不」字，再加上抗議中國共產黨的字句和創作；當地政府周一清晨派人到場刷上白漆，然而新的白漆不久後又被畫上新的「三次創作」。

媒體指出，6日的二次創作，標語改為「無自由」、「偽法治」、「不公正」和「國不愛我」等，並在牆上寫滿「釋放黃雪琴」、「光復香港 ，時代革命」，為西藏和維吾爾人的自由吶喊，更有人貼出「反習」海報。美國之音報導，在周一下午到現場觀察，牆上只剩「友善」二字，其他由中國學生留下的字眼已被覆蓋。

自由亞洲電台報導，據了解，當地政府周一清晨派人到場刷上白漆，然而新的白漆不久後又被畫上新的「三次創作」。

至於「三次創作」有人用黑色噴漆在白牆上寫上已故捷克裔法國籍作家米蘭． 昆德拉的名言「對抗極權的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，並列出一系列標誌性日子，包括發生「天安門屠殺」的1989年6月4日，及爆發香港「反送中運動」的2019年6月12日。

此外，中間的一面白牆被噴上紅黃藍三色，用英文噴上「白紙革命 」（White Paper Revolution），並描繪去年中國青年手持白紙反封控的象徵性一幕。

參與行動的「China Deviants」成員批評「一鵲」等人的行為魯莽，在英國輸出中共價值觀，引起當地民眾和藝術家的憤怒。他希望以行動表達反共訊息，並告訴當地人，不是所有海外華人和中國留學生 都是小粉紅和「戰狼」。