王毅通話俄外長：雙方是信得過、靠得住的夥伴

中國國務委員兼外長王毅(右)與俄羅斯外長拉夫洛夫在東協會場旁見面。(美聯社資料照片)

中國國務委員兼外長王毅 7日與俄羅斯 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話。他說，中俄兩國是「信得過，靠得住的好朋友、好夥伴」，並對俄烏戰爭指中國會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。

沙烏地阿拉伯5至6日在吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭 和平峰會，美國、日本等約40國派遣高層官員參加，中國政府也派出歐亞事務特別代表李輝出席會議。

值此之際，根據中國外交部網站發布，王毅在電話中對拉夫羅夫說，在「烏克蘭危機」問題上，中方在任何國際多邊場合都將「秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑」。

拉夫羅夫則表示，俄方高度贊同中方提出的「關於政治解決烏克蘭危機立場文件」，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

王毅還說，今年3月中國國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，雙邊貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。「事實證明，中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴」。

他說，當前雙方最重要的工作是繼續落實好兩國元首達成的重要共識，推動「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」繼續保持高水準發展。

王毅說，在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，「推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則」，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。

據報導，拉夫羅夫表示，俄方願與中方加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願與中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊架構下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，「推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義」。

俄羅斯方面7月下旬曾表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）計畫10月出席「一帶一路高峰論壇」時順道訪問中國。