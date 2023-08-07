搶中客 柬埔寨力推China Ready 提供標準化服務

柬埔寨啟動「China Ready」認證體系來吸引中國旅客到訪。(取材自中新網)

為吸引中國民眾前往當地旅遊，柬埔寨旅遊部宣布，將啟動針對中國民眾的在線旅遊服務質量認證體系「China Ready」，可望加大力道吸引中國遊客，幫助柬埔寨旅遊經濟的復甦。

中新社報導，柬埔寨計畫今年能吸引80萬至100萬中國遊客到訪的目標。此外，還推出專門針對中國遊客的定制服務「China Ready」白皮書計畫。

報導提到，「China Ready」計畫中包括在飯店住宿服務、餐廳、導遊等旅遊從業者、旅行社、度假村、超市及紀念品商店等7個旅遊服務領域推行5項「定制標準」。首先，當局保障一線工作人員會說中文，了解「China Ready」旅遊戰略，用數字化推廣中文，且產品和標籤也得使用中文，還有為中國旅客提供標準化服務。

報導進一步稱，今年以來，柬埔寨加快「China Ready」認證體系的建設。透過旅遊服務質量認證的旅遊業經營者，將獲頒「中國消費者信賴的服務和產品」證書。

此外，報導引述統計數據顯示，截至今年上半年為止，柬埔寨已接待外國旅客共257萬人次，其中，泰國 、越南 和中國更是其外籍旅客的主要來源地。而今年上半年來，中國民眾入境柬埔寨的人數約為26.8萬。