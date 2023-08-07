南海又起衝突 中國海警水砲襲補給船 菲美都譴責

菲律賓海岸防衛隊發布照片，顯示中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國補給船隊。（美聯社）

英國衛報報導，菲律賓指控中國海警船5日在南海爭議海域用水砲攻擊菲國的補給船隊，痛斥此舉「非法」且「危險」；美國國務院 也表示，中方海警和「海上民兵」行動，直接威脅地區和平與穩定。

菲律賓海岸防衛隊6日發表聲明表示，當時海岸防衛隊一艘船艦正護送補給船隊將糧食、水、燃料和其他補給品，運送到菲國軍事人員駐紮的南沙群島的仁愛礁。

聲明說，「菲律賓海岸防衛隊強烈譴責中國海警做出危險行徑，對我方船隻非法使用水砲。這類行動不但不顧我方人員和補給船的安全，且違反國際法」。

菲國軍方表示，中方海警阻擋菲國軍方租用的一艘補給船，並用水砲攻擊。菲方呼籲中國海警和中共 中央軍委應謹慎行事，並對行動負責任，防止發生誤判、發生危及人員生命安全的事故發生。

央視新聞報導，中國海警局發言人甘羽指出，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船5日未經中國政府批准，「非法闖入」中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。

甘羽稱，中國海警「依法」實施必要管控，對菲律賓搭載違規建材的船隻進行攔阻。中方敦促菲方立即停止在該海域的「侵權活動」，並重申中方對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中方管轄海域，持續開展維權執法活動。

這是2021年11月以來中國海警首度用水砲攻擊運送補給到仁愛礁的菲國船隻。中國聲稱對南海的幾乎全部享有主權，但國際不接受。

美國之音報導，美國則重申，根據1982年的聯合國海洋法公約，這是最終的裁決，對中華人 民共和國和菲律賓都有法律約束力。美國敦促中華人民共和國遵守這一裁決，也遵守所有國家都享有的航海自由。