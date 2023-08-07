澤倫斯基發文慰問中國洪災 網回：榮耀歸烏克蘭

中國華北、東北近日先後遭受嚴重洪災，烏克蘭總統澤倫斯基5日特地以簡體中文在社群媒體X發文，向中國國家主席習近平及中國受災民眾表達慰問。（美聯社）

中國華北、東北近日先後遭受嚴重洪災，烏克蘭 總統澤倫斯基 5日特地以簡體中文在社群媒體X發文，向中國國家主席習近平及中國受災民眾表達慰問。而不少網友則以中文寫下「榮耀歸於烏克蘭」回應。

澤倫斯基5日先以烏克蘭文發文，隨即以相同內容的簡體中文發文表示，「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人 民共和國主席習近平閣下和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復」。

澤倫斯基這篇中文貼文5日發出後，截至發稿時按讚數累積已多達3.7萬次，並有4400多則回應。而回應多以中文為主，有相當比例是旅外的華人網友，也有一些中國網友翻牆回應。

在中文回應中，絕大部分網友對澤連斯基的慰問表達感謝及肯定。其中，不少人並以「榮耀歸於烏克蘭」、「願烏克蘭早日擊敗侵略者」、「克里米亞屬於烏克蘭」等語回應，向正被俄羅斯侵略的烏克蘭表達支持，回應者中包括中國本地網友。

還有網友表示，「替中國沒腦子的人向烏克蘭道歉，站在俄羅斯一邊是中國不對。祝你們順利肢解俄毛子，審判獨裁者」；也有人說，「感謝您對中國人民的慰問及支持，中華人民共和國不代表中國人民，不是公民選舉產生的政權」。

針對烏克蘭問題，中國外交部4日宣布，派遣中國歐亞事務特別代表李輝前往沙烏地阿拉伯，參加在吉達舉行的烏克蘭問題國際會議，以「繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。與會國除中國及當事國烏克蘭外，主要包括西方國家及印度、巴西等國。另一個當事國俄羅斯則拒絕出席。