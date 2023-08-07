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澤倫斯基發文慰問中國洪災 網回：榮耀歸烏克蘭

中國新聞組／北京7日電
中國華北、東北近日先後遭受嚴重洪災，烏克蘭總統澤倫斯基5日特地以簡體中文在社群媒體X發文，向中國國家主席習近平及中國受災民眾表達慰問。（美聯社）
中國華北、東北近日先後遭受嚴重洪災，烏克蘭總統澤倫斯基5日特地以簡體中文在社群媒體X發文，向中國國家主席習近平及中國受災民眾表達慰問。（美聯社）

中國華北、東北近日先後遭受嚴重洪災，烏克蘭總統澤倫斯基5日特地以簡體中文在社群媒體X發文，向中國國家主席習近平及中國受災民眾表達慰問。而不少網友則以中文寫下「榮耀歸於烏克蘭」回應。

澤倫斯基5日先以烏克蘭文發文，隨即以相同內容的簡體中文發文表示，「我謹代表我個人及烏克蘭人民就特大洪澇災害造成人員傷亡，向中華人民共和國主席習近平閣下和中國人民表示最誠摯的慰問及支持。祝願各位受害者早日康復，所有受損基礎設施早日恢復」。

澤倫斯基這篇中文貼文5日發出後，截至發稿時按讚數累積已多達3.7萬次，並有4400多則回應。而回應多以中文為主，有相當比例是旅外的華人網友，也有一些中國網友翻牆回應。

在中文回應中，絕大部分網友對澤連斯基的慰問表達感謝及肯定。其中，不少人並以「榮耀歸於烏克蘭」、「願烏克蘭早日擊敗侵略者」、「克里米亞屬於烏克蘭」等語回應，向正被俄羅斯侵略的烏克蘭表達支持，回應者中包括中國本地網友。

還有網友表示，「替中國沒腦子的人向烏克蘭道歉，站在俄羅斯一邊是中國不對。祝你們順利肢解俄毛子，審判獨裁者」；也有人說，「感謝您對中國人民的慰問及支持，中華人民共和國不代表中國人民，不是公民選舉產生的政權」。

針對烏克蘭問題，中國外交部4日宣布，派遣中國歐亞事務特別代表李輝前往沙烏地阿拉伯，參加在吉達舉行的烏克蘭問題國際會議，以「繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用」。與會國除中國及當事國烏克蘭外，主要包括西方國家及印度、巴西等國。另一個當事國俄羅斯則拒絕出席。

烏克蘭 澤倫斯基 華人

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