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韓媒：美對中晶片戰 擬擴至成熟製程

編譯林奇賢／綜合報導
韓國時報報導，鑑於成熟製程晶片的用途之廣，美國正考慮要求三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。（路透）
韓國時報報導，鑑於成熟製程晶片的用途之廣，美國正考慮要求三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。（路透）

南韓媒體引述華府的知情人士報導，鑑於中國正積極搶攻成熟製程晶片，而這類晶片的用途又非常廣泛，美國正考慮施壓三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。

英國金融時報報導，南韓國會議員兼半導體專家梁香子警告稱，美國越是「制裁」中國，中國就越會努力快速實現技術進步。

目前美國對中國實施的晶片出口管制令，主要聚焦於先進製程晶片與設備。由於成熟製程晶片廣用於軍事、汽車、飛機、家用電器及醫療設備等各種領域，若遭遇任何供應瓶頸，都可能打擊先進經濟體的下游經濟活動。在新冠疫情期間的供應鏈受擾，也凸顯成熟製程晶片的重要性。

然而，在這樣的脈絡下，美國和歐盟的決策者仍開始承認，對中國想主導全球成熟製程晶片產業的野心，他們的反應太慢。華府知情人士向韓國時報透露，考量到成熟製程晶片對軍事裝備來說仍至關重要，華府決策官員將採取適當措施，阻礙中國增產成熟製程晶片。

一名知情人士說：「若中國主導全球先進製程晶片，像太陽能產業那樣，對美國與盟邦來說將是一場災難。如果中國控制這個市場，意味著美國將不得不倚賴以中國為源頭的供應鏈；這種情況尚未存在。但鑑於成熟製程晶片在所有主要產業的用途之廣，若中國壟斷全球供應，可能引發國安危機。」

另一名知情人士也說：「美國正考慮要求三星、SK海力士限制在中國的成熟製程晶片增產行動。」他也說，華府要求他們的中國工廠減少生產特定的成熟製程晶片，是非常可行的情境。

晶片 華府 南韓

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