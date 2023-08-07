我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

中參加調停烏戰會談 外媒熱議 北京：不存在「選邊站」

中國新聞組／北京7日電
中國派代表李輝出席（左一）烏克蘭戰爭和平會議，成為歐美媒體熱議話題。（路透）
中國派代表李輝出席（左一）烏克蘭戰爭和平會議，成為歐美媒體熱議話題。（路透）

烏克蘭戰爭和平會議6日落幕，中國派代表李輝出席引全球關注。有外媒分析認為，這代表中國對俄烏戰爭的態度似乎正出現轉變，並稱中國扮演重要角色，因為中國國家主席對俄總統普亭有影響力。不過中國媒體引述評論指出，這是歐美媒體錯誤解讀，中國代表的出席意在告訴所有國家，中國人的外交是為中國人服務，不應也沒必要困在是否「選邊站」的選擇題裡。

約40國出席了在沙烏地阿拉伯吉達舉行的烏克蘭戰爭和平會議，中國政府也派歐亞事務特別代表李輝與會，李輝的出席以及在會中的「表態」，成為歐美媒體熱議話題。烏克蘭外長庫列巴稱，中方派代表參加是「超級突破和歷史性的勝利」。在沙國會議後，中國也表態支持未來有更多討論，以完成烏克蘭和平架構。

路透分析文章指出，中國選擇在這次俄羅斯未受邀的情況下參與在沙國召開的和平會議，顯示中國政府的態度可能有變化。「中國在俄羅斯缺席的情況仍選擇前往，表明中方正小心翼翼地規避風險、扭轉其堅定支持莫斯科的立場。」德國之聲引述國際關係學者庫普坎表示，「如果說誰對普亭有影響力，那一定是習近平。我們需要中國在適當時候向莫斯科施壓。」

一些分析人士發現，中國對於俄烏戰爭的曠日持久以及俄羅斯最近轟炸烏克蘭穀物港口日漸擔憂，是中國立場變化的原因之一。耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」學者魯道夫告訴路透，駕馭現在的局勢對於北京來說越來越複雜，因為戰爭升級直接影響到中國的經濟和政治利益。

也有分析人士認為，中國與會並不意味在支持俄羅斯上180度翻轉。原因之一是中國爭取與沙國建立關係，沙國是南半球不結盟國家的一部分，而中國渴望領導這個組織。新加坡分析師李明江則指出，中國政府在尋求微調其立場，「可能也在努力探索自身的適應性和機動性空間」。

不過深圳衛視「直播港澳台」特約評論員張思南認為，歐美媒體稱「中方的出席意味著中方在俄烏衝突上的某種態度轉變」，並一直導向中方究竟是支持俄羅斯還是烏克蘭的問題上，這是歐美媒體誤讀了中方的立場，中方是為了會議最終能達成某種真正有意義的結果而出席。 

「中國為什麼一定要做這道選擇題？為什麼中方一定要支持一邊？」張思南說，「中國參加這次會議，不是僅僅單方面維護烏克蘭或俄羅斯的立場，不關乎俄羅斯是否在場，而是為了再次重申中國的公正立場，維護超出俄烏之外更廣泛的國際最大公約數。」當歐美試圖將「支持烏克蘭還是俄羅斯」這道選擇題強加給更多發展中國家，中國當然有義務站出來告訴所有國家，我們沒必要困在這道被強加的單項選擇題中，且不是唯歐美馬首是瞻。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

財爺：逾25科企駐港 投資170億 料增4000職位

下一則

搶中客 柬埔寨力推China Ready 提供標準化服務

延伸閱讀

俄襲擊烏克蘭穀物設施 厄多安籲普亭別讓戰事升溫

俄襲擊烏克蘭穀物設施 厄多安籲普亭別讓戰事升溫
普亭校閱俄羅斯海軍 稱2023年將接收30艘新船艦

普亭校閱俄羅斯海軍 稱2023年將接收30艘新船艦
普亭：不反對和談 但烏克蘭正在反攻、難以執行停火

普亭：不反對和談 但烏克蘭正在反攻、難以執行停火
俄非峰會登場 普亭：與會領袖同意促進多極世界秩序

俄非峰會登場 普亭：與會領袖同意促進多極世界秩序

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門
截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…

截胡「少林女足」？ 周星馳御用配角大集合 原來是要做這件事…
紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
美國債信被降級 原因在自毀長城

美國債信被降級 原因在自毀長城