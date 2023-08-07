中參加調停烏戰會談 外媒熱議 北京：不存在「選邊站」

中國派代表李輝出席（左一）烏克蘭戰爭和平會議，成為歐美媒體熱議話題。（路透）

烏克蘭 戰爭和平會議6日落幕，中國派代表李輝出席引全球關注。有外媒分析認為，這代表中國對俄烏戰爭的態度似乎正出現轉變，並稱中國扮演重要角色，因為中國國家主席對俄總統普亭 有影響力。不過中國媒體引述評論指出，這是歐美媒體錯誤解讀，中國代表的出席意在告訴所有國家，中國人的外交是為中國人服務，不應也沒必要困在是否「選邊站」的選擇題裡。

約40國出席了在沙烏地阿拉伯吉達舉行的烏克蘭戰爭和平會議，中國政府也派歐亞事務特別代表李輝與會，李輝的出席以及在會中的「表態」，成為歐美媒體熱議話題。烏克蘭外長庫列巴稱，中方派代表參加是「超級突破和歷史性的勝利」。在沙國會議後，中國也表態支持未來有更多討論，以完成烏克蘭和平架構。

路透分析文章指出，中國選擇在這次俄羅斯 未受邀的情況下參與在沙國召開的和平會議，顯示中國政府的態度可能有變化。「中國在俄羅斯缺席的情況仍選擇前往，表明中方正小心翼翼地規避風險、扭轉其堅定支持莫斯科的立場。」德國之聲引述國際關係學者庫普坎表示，「如果說誰對普亭有影響力，那一定是習近平。我們需要中國在適當時候向莫斯科施壓。」

一些分析人士發現，中國對於俄烏戰爭的曠日持久以及俄羅斯最近轟炸烏克蘭穀物港口日漸擔憂，是中國立場變化的原因之一。耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」學者魯道夫告訴路透，駕馭現在的局勢對於北京來說越來越複雜，因為戰爭升級直接影響到中國的經濟和政治利益。

也有分析人士認為，中國與會並不意味在支持俄羅斯上180度翻轉。原因之一是中國爭取與沙國建立關係，沙國是南半球不結盟國家的一部分，而中國渴望領導這個組織。新加坡分析師李明江則指出，中國政府在尋求微調其立場，「可能也在努力探索自身的適應性和機動性空間」。

不過深圳衛視「直播港澳台」特約評論員張思南認為，歐美媒體稱「中方的出席意味著中方在俄烏衝突上的某種態度轉變」，並一直導向中方究竟是支持俄羅斯還是烏克蘭的問題上，這是歐美媒體誤讀了中方的立場，中方是為了會議最終能達成某種真正有意義的結果而出席。

「中國為什麼一定要做這道選擇題？為什麼中方一定要支持一邊？」張思南說，「中國參加這次會議，不是僅僅單方面維護烏克蘭或俄羅斯的立場，不關乎俄羅斯是否在場，而是為了再次重申中國的公正立場，維護超出俄烏之外更廣泛的國際最大公約數。」當歐美試圖將「支持烏克蘭還是俄羅斯」這道選擇題強加給更多發展中國家，中國當然有義務站出來告訴所有國家，我們沒必要困在這道被強加的單項選擇題中，且不是唯歐美馬首是瞻。