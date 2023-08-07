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中國電動車當間諜? 黨媒斥荒謬 英美憂「美中新戰線」成形

記者謝守真／綜合報導
中國今年汽車出口強勁，但有英國官員擔憂，北京當局可能利用電動汽車收集情報。（新華社）
中國今年汽車出口強勁，但有英國官員擔憂，北京當局可能利用電動汽車收集情報。（新華社）

英國官員擔憂中國將利用電動汽車收集英國情報，但為了盡早實現「零排放」目標，英國恐將被迫進口更多中國的電動車。對此，環球網引述網友評論稱，這番說辭被不少人認為「荒謬、愚蠢、危言聳聽，中國人為什麼要浪費時間監視英國人」。

不只英國有這樣的憂慮，據美國之音報導，美國運輸部長布塔朱吉也表示，對中國自動駕駛車輛（autonomous vehicle）引起美國國家安全問題感到擔憂，並指自動駕駛技術或會成為美中新戰線；這與中國自動駕駛技術使用的雷射雷達廣泛蒐集美國數據，並可能回傳中國有關。

英國每日電訊報引述英國政府消息人士的說法指出，擔心嵌入車輛的技術可能被用來收集大量訊息，包括位置數據、錄音和影片片段，同時也容易受到遠程干擾而無法使用，甚至被禁用。

報導還指出，一個英國跨黨派議員小組也警告其政府，英國正準備將其汽車市場的「關鍵基礎設施」控制權拱手讓給北京，並「帶來所有隨之而來的安全風險」，他們敦促英國政府採取行動防止中國對英國進行間諜活動。

對此，中國黨媒環球網6日報導寫到，英國每日電訊報又開始炒作「中國電動汽車監視風險」。它們實際上只是藉其政府消息人士和大臣所謂的擔憂，一再的渲染「中國進行間諜活動」。

報導還引述多位網友於每日電訊報該報導底下的留言稱，「荒謬」，並批評「每日電訊報編輯誠信水平與一個愚笨的、患妄想症的青春期YouTube博主一樣。這裡沒有引用可信的消息來源，只有一些隨機的思想泡沫」。

此外，部分網友的留言稱，「這是多麼愚蠢啊，中國又不是和所有汽車都有直接聯繫。他們把汽車和硬件交給這裡的製造商使用和維護。除非他們蠢到讓網絡出現漏洞，否則他們不可能進行間諜活動」。還有人直言，「危言聳聽。中國人為什麼要浪費時間監視英國人？他們肯定有更好的事情要做，除非他們這麼做是為了搞笑」。

另，報導最後還提及，英方先前干預中國企業在英國正常投資合作的話題也是英媒頻繁炒作的議題。據悉，中國外交部去年11月曾表示，「英方泛化國家安全概念，濫用國家力量，直接干預中國企業在英正常投資合作，損害有關企業的合法權益，嚴重違背英方向來標榜的市場經濟原則和國際經貿規則」，對此中方堅決反對。

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