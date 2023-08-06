我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

無懼美國施壓？ 南非：續用華為

記者陳宥菘／綜合報導
南非金磚大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示美國向南非施壓，要求停止使用華為的設備，但南非不會停用。圖為蘇克拉爾（右）日前與中國外交部副部長馬朝旭（左）會面。（取材自中國外交部網站）
南非金磚大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示美國向南非施壓，要求停止使用華為的設備，但南非不會停用。圖為蘇克拉爾（右）日前與中國外交部副部長馬朝旭（左）會面。（取材自中國外交部網站）

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）日前表示，美國向南非施加了巨大壓力，要求停止使用華為的設備，但他表明南非不會停止使用，他更強調，華為多年來為南非提供了數千次培訓和技術轉讓的發展機遇。

觀察者網引述彭博社報導，蘇克拉爾2日在南非夸祖魯-納塔爾大學演講時作出上述表示。儘管華為設備在美國是被禁止的，歐洲的大部分地區也已禁止了中國的技術。

彭博社指出，隨著台海局勢日趨緊張，以及從對人工智慧、晶片、量子計算等技術主導地位的爭奪不斷升級，各國正面臨來自美國越來越大的壓力，要求對中國採取更強硬的立場。

觀察者網稱，為此美國針對中國企業，頻頻炒作渲染所謂「間諜活動」等虛假內容，更不斷無理打壓華為等中企的正當發展權利，甚至還意圖拉上其他國家參與。

報導指出，有關華為問題，中國外交部發言人汪文斌此前曾指出，美國和一些歐洲國家口口聲聲說華為存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定、睜眼說瞎話。美國動員全政府的力量打壓華為這樣一家中國民營企業，是典型的脅迫外交和科技霸凌。

在金磚國家運行方面，金磚國家領導人第15次峰會將於8月22日至24日在南非召開，預計此次峰會將就金磚國家集團擴員問題發表聲明。蘇克拉爾對此表示，這一聲明的宣布標誌著全球秩序的重大變化。

就金磚國家擴員，中國外交部發言人毛寧曾表示，金磚國家是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台，擴員是金磚五國的政治共識，歡迎更多志同道合的夥伴早日加入金磚大家庭。

公開資料顯示，金磚國家合作機制起步於2006年，成員國人口占世界總人口41.93%。截至目前，金磚國家經濟總量約占世界的31.5%，超過美國為首的七國集團（G7）。

華為 南非 新興市場

上一則

河北保定逾百萬人陷洪災 吉林舒蘭市6死

下一則

海南艦長罕受訪：當拳頭維護國家

延伸閱讀

女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙

女足世界盃／荷蘭2：0南非晉級8強 下一場對決西班牙
女足世界盃／荷蘭志在奪冠 南非奇蹟之旅恐到盡頭

女足世界盃／荷蘭志在奪冠 南非奇蹟之旅恐到盡頭
女足世界盃／南非3比2爆冷踢倒義大利 首次闖進16強

女足世界盃／南非3比2爆冷踢倒義大利 首次闖進16強
日經：華為攜手中芯 最快今年恢復量產5G晶片

日經：華為攜手中芯 最快今年恢復量產5G晶片

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
涿州被洪水淹沒的街道。(Getty Images)

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

2023-08-03 21:52
北京連日大雨，使得故宮太和殿台基的螭首31日再度吐出雨水，再現「九龍吐水」景象。（新華社）

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

2023-07-31 11:59
倪夏蓮31日勇奪乒乓球WTT捷克賽女單冠軍。(取材自「乒乒小將和乓乓大師」)

乒乓球WTT捷克賽「祖孫大戰」 60歲倪夏蓮連挫3中國選手

2023-07-31 07:30

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍