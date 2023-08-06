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紐西蘭國防戰略報告 點名中國

編譯徐榆涵／綜合5日電
紐西蘭政府發布的首份國家安全戰略文件截圖。（取材自環球網）
紐西蘭政府發布的首份國家安全戰略文件截圖。（取材自環球網）

紐西蘭日前發布國防計畫，稱隨著中國在太平洋地區尋求更大的影響力，將投資建設具有戰鬥能力的國防軍，並保護其在該地區的利益。紐西蘭這份戰略文件十餘次提及中國，劍指中國意味濃厚。

彭博資訊報導，紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）和國防部長李特（Andrew Little）4日在惠靈頓發布政策文件，闡述政府新的國防目標和戰略，稱紐國面臨比數千年來更多的地緣戰略挑戰

李特說，「我們將加強對本地區以及對本地區的了解，包括擴大太平洋地區在世界上的聲音。我們的許多夥伴關係，特別是與我們唯一的正式軍事總部澳大利亞和太平洋島國的夥伴關係，他們不僅是鄰居，加上我們的家人。」

紐西蘭試圖不與中國對抗最大的貿易夥伴，但對北京在太平洋地區的野心保持警惕。

中國去年4月與所羅門群島簽署了安全協定。此後，美國在太平洋地區變得更加積極主動，而紐西蘭與澳洲則努力加強在該地區的關係。

儘管希金斯和李特4日都沒有點名中國，但他們發布的國防政策和戰略聲明卻提到了中國。

報告指出，與中國的關係對紐西蘭意義重大，並表示合作應對全球挑戰至關重要。同時，報告稱，北京「堅定不移地實現戰略目標」，是國家間戰略競爭新時代的主要推動力。

報告稱：「近來，太平洋地區迫切成為戰略競爭的戰場。中國政府尤其尋求擴大其在太平洋地區的政治、經濟和安全影響力，而犧牲了紐澳等更傳統的合作夥伴利益。」

該報告概述紐西蘭的國防和國家安全戰略，但不包含支出計畫。希金斯表示，政府的重點領域之一將是「投資一支有戰鬥能力的國防軍」，但未包括細節。

針對紐西蘭這份「點名中國」的戰略文件，中國駐紐西蘭使館表態，稱推進中國式現代化，核心目標是為中國自身的發展營造一個和平有利的國際環境。黨媒環球時報也強調，中國與太平洋島國發展關係，始終堅持大小國家一律平等，充分尊重島國的主權和意願。

紐西蘭4日發布新國防戰略計畫，稱為防範中國擴大其在太平洋地區的影響力，將強化國防...
紐西蘭4日發布新國防戰略計畫，稱為防範中國擴大其在太平洋地區的影響力，將強化國防武力。（美聯社）

北京 投資 澳洲

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