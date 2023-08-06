美將領：中基礎設施進拉美 踩美「紅區」

圖為中國國家主席習近平2018年訪巴拿馬。（Getty Images）

美軍高級將領表示，中國在南美洲和中美洲修建關鍵基礎設施，正為中國軍隊在美國家門口建立潛在的落腳點奠定基礎；中國「處在紅區」，很多中國的經濟倡議很容易轉來用於支持中國的軍事存在。

美國之音報導，美國南方司令部司令、陸軍上將蘿拉‧李察遜（Laura Richardson）4日表示，「他們位於我們家園的20碼線上，」她引用美式橄欖球的比喻，形容中國在與美國的競賽中多麼接近達陣得分。她說：「或者可以說，他們處在我們家園的第一或第二島鏈。」

和其他美國軍方官員一樣，理查森說，北京還沒有在西半球建立真正的軍事基地。但是對此的關切不斷增多，特別是6月有報導說，中國2019年把駐古巴 的情報收集設施進行升級，還有可能正在考慮進一步擴大。

理查森說，「我看到了『一帶一路 』項目的所有關鍵基礎設施投資，這些有朝一日有可能成為一些基地。」

中國駐華盛頓大使館 將這些關切稱為「謊言、謠言和誹謗」。中國大使館發言人劉宇鵬在給美國之音的電郵中說：「截至目前，共建『一帶一路』已經吸引全球超過四分之三的國家參與，為共建國家創造42萬個工作崗位，幫助越來越多的國家加快經濟發展。」劉宇鵬補充說，「中方從不把自己的想法強加於人，更不夾帶地緣政治私貨。」

但理查森表示，危險是存在的。她特別提到中國使用軍民兩用技術在巴拿馬運河和麥哲倫海峽等關鍵水道修建深水港，這有可能讓中國官員迅速將這些設施從民用轉為軍用。

理查森還對中國電信基礎設施在南美和中美的擴散表示關切。她指出，五個國家已經尋求中國幫助修建5G高速移動電話網路。她說，另外24個國家依靠中國的3G或4G移動網絡，很多收到了「幾乎零成本」的升級報價，這將使他們繼續在電信需求方面依賴中國。