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不理南韓求情 中處死1名韓毒販

中國新聞組╱北京6日電
廣州警方查獲毒品，並集中銷毀。圖為示意圖。(中新社)
廣州警方查獲毒品，並集中銷毀。圖為示意圖。(中新社)

中韓關係陷入低潮之際，中國4日通知韓方，當天一名在中國販毒而被判死刑的南韓公民被執行死刑。這是中方相隔九年對南韓罪犯執行死刑。

韓聯社報導，南韓外交部官員表示，中國當局4日發來通知稱，一名在中國販毒而被判死刑的南韓公民在當天被執行死刑。

該官員說，出於人道主義角度，對南韓公民被執行死刑感到遺憾。政府在該公民被判死刑後，透過多方途徑要求中方從人道主義層面重新考慮量刑或延遲執行死刑。中方透過外交管道已向韓方事先通報了死刑執行計畫。

據報導，廣東省廣州市中級人民法院當天針對南韓人A某執行死刑。A某因涉嫌出於販賣目的而攜帶5公斤冰毒於2014年被拘留，2019年一審和2020年11月二審均被判死刑。之後最高人民法院最終核准死刑決定。

中國「刑法」規定，走私、販賣、運輸、製造鴉片1000克以上、海洛因或者甲基苯丙胺（俗稱冰毒）50克以上將被處15年有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

據報導，這是中國自2014年以來相隔九年對南韓罪犯執行死刑。此前共有六名南韓籍罪犯在中國被執行死刑，包括2001年的一名毒犯、2004年的一名殺人犯與2014年的四名毒犯。

有質疑聲浪指出，北京加速決定處決速度的主因中韓關係惡化，但南韓外交部官員表示，此事與韓中關係無關。

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