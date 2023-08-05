歐盟商會：中振興經濟努力不足 外企現「承諾疲勞」

中國歐盟商會（EUCCC）主席彥辭表示，中國振興民營經濟的努力不足。(美聯社)

中國歐盟 商會（EUCCC）主席彥辭（Jens Eskelund）表示，中國振興民營經濟的努力不足，且官員不願就如何解決經濟的核心問題進行認真討論，在華外國企業已出現「承諾疲勞」。

聯合早報引述彭博社報導指出，彥辭在一份電子郵件中提到，中國振興民營經濟的努力，不足以幫助在華外企和支撐陷入困境的經濟。他還說，中國歐盟商會尚未看到中國政府願意執行結構性改革的跡象，以解決中國經濟面臨的根本性挑戰，並允許外國和民營企業發揮支持中國經濟的潛力。

彥辭提到，自中國政府放寬新冠防疫 措施以來，商會多次與中國政府官員會面。然而，這些官員並不願意就如何解決中國經濟的核心問題進行認真討論，「中國歐盟商會20多年來提出了許多政策建議，但只有一小部分建議被採納」。

彥辭認為，在華外企已出現承諾疲勞的跡象，他們開始懷疑中國政府會否推出更有意義的經濟支持政策。

據報導，中國歐盟商會上1份立場文件是於去年9月發布，文件呼籲中國向外國企業開放更多經濟領域，確保在華外企能與國有企業公平競爭，使營商環境去政治化。

由於整體經濟疲弱，製造業、服務業景氣萎縮，中國政府過去1個月來發布多份文件，包含促民營經濟31條、促消費20條等，承諾要壯大民營企業、促進內需，更召開多場企業座談會，邀請企業家參與制定涉企政策、規畫，並聽取建議。

報導稱，不過至今為止，官方沒有推出大規模的貨幣和財政刺激措施，而是以相對溫和的措施來刺激消費。