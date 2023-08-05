重政輕民? 美媒：習認為水災可控 北戴河討論政治更重要

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望在當地休假的專家代表。(取材自央視）

首都北京 和華北遭受嚴重水災之際，中共 政治局常委蔡奇3日在中共總書記習近平 委託下到北戴河看望暑期休假專家。美媒引述學者分析，中共黨媒在近期報導中淡化河北災情，現在又去北戴河，除昭示中共當局企圖「粉飾太平」，也意味著，習近平可能認為水災可以控制，但應對中美競爭等政治安全議題較水災更重要，才沒有取消或延期「北戴河會議」。

來源：BBC

自由亞洲電台報導，颱風「杜蘇芮」帶來的強降雨造成中國多地民眾生命財產重大損失，又傳出洩洪涿州與力保北京及雄安新區有關，加上河北省委書記倪岳峰強調要堅決當好首都「護城河」，蔡奇3日又受習近平委託前往北戴河看望了暑期休假專家，引發中共中央「重政治輕人民」的批評與民怨。

報導引述外媒指出，蔡奇此舉意味著中共當局無視河北災情，一意推進北戴河會議如期舉行。

按照中共慣例，每年7、8月，中共高層均會在北戴河度假期間召開閉門會議。但隨著災區汪洋一片，迄今為止中共高層並未透露會議改期。

海外政論雜誌「北京之春」榮譽主編胡平認為，中共黨媒在近期報導中淡化河北災情，加之北戴河會議如期舉行，昭示著中共當局企圖「粉飾太平」。

報導引述龍華科技大學助理教授賴榮偉分析，這意味著習近平可能認為水災可以控制，但政治安全議題必須要立即討論，才沒有取消或延期「北戴河會議」。

賴榮偉表示，雖然習近平上個月才召開針對下半年經濟工作的會議，裡面就有提到針對社會風險等議題進行防範。「可是他上半年花了很多心思，我們認為會是在政治方面跟人事布局上面，包括最近軍隊或是外交部人事的變動。他可以急著要把這些事情搞定，因為政治安全對他來講是相當重要。」

賴榮偉認為，除了政治安全，未來中美關係、中國內部經濟發展，以及與國際社會改善關係等議題，都需要在「北戴河會議」討論。