東航C919開啟雙機運營 執飛滬蓉航線

東方航空開啟已接收的兩架Ｃ919同日執飛同一航線的雙機商業運營。圖為兩機同框畫面。(取材自央視新聞)

中國東方航空公司日前接收了2架C919國產大飛機，在8月4日首次開啟了「雙機商業運營」，兩架飛機同日執行「上海虹橋—成都天府」航線 。

央視新聞報導，C919執飛滬蓉快線的往返航班號分別為MU9197/MU9198和MU9189/MU9190。按計劃，每逢周一、周三、周五、周日，東航 C919將在上海虹橋—成都天府執行4個航班；其他時間，每天執行2個航班。廣大旅客體驗國產大飛機將有更多選擇。

報導說，2022年12月9日，東航作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收全球首架C919大型客機。今年5月28日，東航圓滿完成C919首個商業航班「上海虹橋—北京 首都」的往返飛行，此後首架C919在滬蓉快線上服務旅客，截至7月31日，首架C919共執行商業航班125班次，累計商業運營360.32小時，累計服務旅客超1.5萬人次。到了上個月7月16日，東航正式接收第二架C919大型客機，商業運營穩步推進。

4日開始，兩架飛機同日共同執飛滬蓉航線，開啟雙機商業運營模式。

報導說，C919投入商業運營以來，旅客乘機體驗反饋良好。C919充滿「中國風」的安全演示視頻、主題餐食、帶有「中國印」的機供品、C919專屬電子登機牌等特色服務，也受到旅客的喜愛和好評。