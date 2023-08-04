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不符中俄友好關係 中民眾入境俄羅斯被拒 中使館嗆「給個滿意的答覆」

記者陳宥菘／即時報導
5名中國公民日前入境俄羅斯遭拒，並被邊境人員盤查長達4小時，中駐俄使館痛批野蠻執法，要求「給中方一個滿意的答覆」。圖為北京人民大會堂外的俄羅斯國旗。（Getty Images）
5名中國公民日前入境俄羅斯遭拒，並被邊境人員盤查長達4小時，中駐俄使館痛批野蠻執法，要求「給中方一個滿意的答覆」。圖為北京人民大會堂外的俄羅斯國旗。（Getty Images）

日前，5名中國公民擬開車自哈薩克阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸，入境俄羅斯時被註銷旅遊簽證、拒絕入境，且俄邊防人員對其進行長達4小時反覆審查，對此，中國駐俄羅斯大使館4日痛批俄方野蠻執法與當前中俄關係友好大局不符，並要求俄方進一步調查後，「給中方一個滿意的答覆」。

中國駐俄羅斯大使館微信公眾號4日通報，7月29日，5名中國公民入境俄羅斯遇阻後，中使館人員第一時間便向俄方了解情況，並要求俄方為當事人再次申簽和入境提供便利。但在8月2日，使館從當事人上傳的影片進一步了解到，俄邊防人員對其進行長達4小時反覆審查。

對此，通報稱，使館相關部門分別約見俄羅斯外交部、聯邦邊防總局、聯邦安全總局等部門提出交涉，明確指出俄方在此次事件中出現的「野蠻執法」、「過度執法行為」嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符。

中駐俄使館要求俄方立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，充分尊重和保障中國公民尊嚴與合法權益。

俄方回應表示，經初步核實，出現拒絕入境情況原因是「相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定」，並稱上述事件為單一事件，俄方歡迎中國公民赴俄，對中國公民無任何歧視性政策和行為。

中駐俄使館再強硬回應俄方表示，要求俄方進一步調查邊檢人員過度執法行為，「給中方一個滿意的答覆」。

俄羅斯 大使館 簽證

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