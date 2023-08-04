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河北淹大水 習近平卻託蔡奇看望北戴河度假的專家

中國新聞組／北京4日電
北戴河會議即將展開，圖為習近平(右二)及政治局常委李強、王滬寧、蔡奇等人。(路透資料照片)
北戴河會議即將展開，圖為習近平(右二)及政治局常委李強、王滬寧、蔡奇等人。(路透資料照片)

中共政治局常委蔡奇3日到北戴河看望暑期休假專家，他強調受總書記習近平委託前來問候。這顯示在北京和河北多地洪患仍然非常嚴重的時刻，中國政壇高層仍依照慣例，進入河北秦皇島北戴河夏季休假，這也意味著商討重大問題的北戴河會議近日將召開。

新華社報導，每年暑期邀請優秀專家人才到北戴河休假，是黨和國家人才工作的一項重要制度性安排。參加今年休假活動的57名專家，是國內科技前沿領域優秀人才代表，他們在各自領域都作出重要貢獻。

路透報導指出，蔡奇前往北戴河看望這些專家代表，意味著雖然北京和河北省很多地區的洪水災害依然非常嚴重，許多民眾還在等待救援，但習近平還是循慣例，率黨政軍大員前往北戴河休假。

根據新華社報導，蔡奇看望專家時，完全沒有提及目前令人揪心的北京與華北地區洪澇災害。他只呼籲參加會見的專家「牢記習近平總書記對廣大專家人才的殷切囑託，心懷『國之大者』，堅持『四個面向』，主動擔負起時代賦予的使命責任，為高水平科技自立自強和中國式現代化建設作出新的更大貢獻」。

中央社報導，過往每年進入8月，中共高層都會在公開場合消失，轉到北戴河度假，或邀部分專家一同前往，並在度假時以形式不拘的會面交換意見，外界稱為「北戴河會議」。

雖然曾有看法指出，北戴河會議已不復存在，成為純粹的度假性質；但也有媒體不時傳出中共高層仍在度假時開會，並就某些重大問題作出決定。

近期中國政治最受人關注的變化，莫過於秦剛下台，以及火箭軍高層涉及貪腐並傳出洩密的醜聞。

美國之音報導，持續的強降雨已經導致北京和河北20多人喪生，120多萬受困居民被轉移安置。中國的互聯網和社媒上，流傳著很多包括江澤民、胡錦濤、李克強、溫家寶等人冒著風雨，在抗洪救災前線視察災情和看望受災民眾的影像，但是影像中沒有看到習近平。

北京 習近平 中共

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