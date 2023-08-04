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經貿、氣候合作回溫 中美關係修復「今年是關鍵」

記者陳熙文／北京4日電

美國前眾議院議長裴洛西訪台一周年，學者指出，去年彼時中美關係確實落至低點，不過過去一年來，中美之間已有更多互訪交流，在經貿、氣候等合作議題上漸漸回溫，並認為今年將是中美關係回穩的關鍵年。

根據美國普查局資料顯示，美國今年一至四月的對中出口值都較去年同期成長，足見在新冠肺炎疫情後，美中經貿往來已逐步回溫。政大外交系主任盧業中表示，美中對立在去年裴洛西訪台時形同降至谷底，今年美中互訪已日益頻繁，關係上實已逐步回穩。

包括負責亞太事務的助理國務卿康達，及美國國務卿布林肯陸續訪中，美國財政部長葉倫也在日前訪問中國，分別與國務院總理李強、副總理何立峰等官員舉行會談；美國商務部長雷蒙多預計在八月底訪中，盼促美中成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國軍事領域的出口管制措施。

然而，淡大國際事務與戰略研究所副教授李大中指出，裴洛西訪台後，美中中斷許多對話管道，關係修復的過程起起伏伏，雖然成功促成去年底的拜習會」，但年初中國高空氣球事件又讓雙方關係掉到冰點，直到中共中央外事委辦公室主任王毅與白宮國安顧問蘇利文在奧地利會唔才出現破冰契機。

盧業中表示，美國拜登政府今年很明顯希望與中方修復溝通管道，並針對雙方在安全議題上建立「護欄」，以免擦槍走火，不過中國雖然願意與美國重新展開對話，卻沒有與美方在軍事議題上直接對話，如中國國防部長李尚福六月在香格里拉對話會上拒絕美方邀請會談即是一例。

他認為，中方恐怕是擔心過於輕易讓美方得逞，美國更可能沒有顧忌地在外交或軍事上對台灣提供協助，不過他也觀察到，中美之間雖然沒有在軍事上直接對話，但美方外交系統仍有管道與中方國防系統溝通。

李大中也同意美中氣氛變好，但還是缺少兩軍軍事互動最後一塊拼圖。不過美國作為今年亞太經濟合作會議的主辦國，相信美方仍會持續努力修復對話，尤其明年美國將進入的大選年，美中關係若不能回穩，可能出現變數。

裴洛西 國務卿 國務院

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