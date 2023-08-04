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中國300萬人以下城市落戶放寬 專家：商機兆元級

記者黃國樑／綜合報導
專家指出，城市落戶條件放寬，對當前低迷的房地產市場有利。（取材自每日經濟新聞）
專家指出，城市落戶條件放寬，對當前低迷的房地產市場有利。（取材自每日經濟新聞）

中國公安部3日公布「服務保障高質量發展」26條措施，全面放寬大城市落戶條件，讓農村戶口可以進入城市。有專家指出，此舉可望提升中國城鎮化比率，不僅對當前低迷的房地產市場有利，也會帶動人民幣兆元(約1395億美元)級的新消費需求，對當前「欲振乏力」的經濟將發揮助益。

這項26條措施提到將推進以人為核心的新型城鎮化，當中重點為中國戶籍制度改革。公安部表示，將推動各地全面取消城區常住人口300萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區常住人口300萬至500萬的I型大城市落戶條件，完善城區常住人口500萬以上的超大特大城市積分落戶政策，確保社會保險繳納年限和居住年限分數占主要比率，鼓勵取消年度落戶名額限制。

中國全國人大常委會委員、前中國社科院副院長蔡昉近日在一場論壇表示，進行戶籍改革可以讓已經進城的1.8億農民工消費意願釋放出來，他粗略推算，其總額度可以達到2兆元。「無論是不是2兆元，但它就是兆元級別的新消費。這還可以抵消疫情期間造成的3.6兆元民間過度儲蓄」。

蔡昉指出，農民工按照收入計算其消費能力被壓抑了23%，因為他們沒有公共服務、社會保障，有後顧之憂，因此需要存錢，他的消費意被壓抑了。反過來說，如果解除了他們的後顧之憂，可以提高30%的消費，而且是在不需要提高其收入的情況下達成。

中國國家統計局數據顯示，截至2022年末，中國城鎮常住人口9億2000萬人，鄉村常住人口4億9100萬人，城鎮化率達到65%。儘管城鎮化水準顯著提高，但與發達國家相比，中國的城鎮化水準仍有進一步提升的空間。

公安部治安管理局副局長亓希國表示，措施進一步明確要大力推進以人為核心的新型城鎮化，健全以常住地登記戶口制度，進一步放寬落戶條件、降低落戶門檻，促進有能力在城鎮穩定就業和生活的農業轉移人口舉家進城落戶。

同時，調整優化超大、特大城市落戶政策，完善積分落戶制度，解決進城普通勞動者的落戶問題。進一步放寬集體戶設立條件，鼓勵有條件的地方取消人才市場、眾創空間等單位設立集體戶限制，推行鄉鎮（街道）或村（社區）設立公共集體戶，便利各類人員落戶。

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