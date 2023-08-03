美再制裁涉新疆強迫勞動2中企 北京強烈譴責：將採有力措施

美國國土安全部宣布，將電池製造商駱駝集團列入「防止強迫維吾爾人勞動法」實體清單。（取材自駱駝集團官網）

美國政府宣布，將兩家涉嫌參與新疆 強迫勞動的中國企業列入實體清單，2日起禁止這兩家的產品進入美國。對此，中國外交部表示強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。

香港經濟日報報導，美國國土安全部 宣布，將電池製造商駱駝集團，以及天然色素和香料製造商晨光生物科技集團列入「防止強迫維吾爾 人勞動法」實體清單。當局指，有關禁令是要加強對新疆當局對維吾爾族以及其他宗教和少數民族的持續種族滅絕和反人類罪追究責任。

至今共有24間中國企業被列入「防止強迫維吾爾人勞動法」實體清單。

中央社報導，國土安全部部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）在另一份聲明中指出：「我們將繼續與所有夥伴合作，把來自新疆的強迫勞動製造的商品排除在美國商業之外，同時促進合法貿易的流通。」

美國政府和一些西方國家把中國對待新疆維吾爾少數民族的方式稱為「種族滅絕」，但北京強烈否認這種指控。人權組織表示，至少有100萬人，其中大多數是穆斯林少數民族，在新疆地區遭到監禁並面臨虐待，包括強迫婦女絕育和強迫勞動。

新華社報導，中國外交部發言人2日在例行記者會上對於相關提問表示，所謂新疆存在「強迫勞動」原本就是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。

發言人指出，美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈穩定。美方將中國實體列入有關制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施堅定維護中國企業的合法權益。

法廣網報導，上述法案由美國總統拜登於2021年12月簽署通過，指除非美國海關和邊境保護局局長以「明確和令人信服的證據」認定貨物不是由強迫勞動生產的，否則禁止向美國進口在新疆生產或由該法律實體清單上確定的實體生產的貨物。