人行新行長潘功勝出手 下調房貸利率、自備款比率

人民銀行行長潘功勝。(取材自人民銀行官網)

中國救房市有望祭出大招，潘功勝正式出任中國人民銀行行長後，首次作出的重大政策指示，就重點針對房地產 市場。潘功勝要求，要繼續引導個人住房貸款利率 和自備款比率下調。更受關注的是，他並提出，要指導商業銀行有序調整現有房貸款利率。

上海第一財經報導，中指研究院指數事業部總經理曹晶晶指出，下調房貸利率和降首付（自備款）是降低居民購房門檻和購房成本的重要舉措。

據人行網站消息，人行與國家外匯管理局1日召開2023年下半年工作會議，潘功勝以中國人民銀行黨委書記、行長，國家外匯管理局黨組書記、局長身分出席會議並講話。

這也是潘功勝在7月25日由全國人大常委會通過出任人行行長後，首次在人行的重大會議上亮相。

關於下半年工作，會議共提及六方面議題，但中國官方媒體報導時都著重於潘功勝關於「支持房地產市場平穩健康發展」的談話。

他提出，要保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。因城施策精準實施差別化住房信貸政策，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，指導商業銀行有序調整存量個人住房貸款利率。

據統計，7月，中國重點城市首購平均房貸利率已降至3.9%，較2021年的高點下調逾150個基點，大幅降低民眾購屋成本。

該會議提到，要落實好「金融16條」，延長保交樓貸款支持計畫實施期限，保持房地產融資平穩有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。

值得注意的是，這是人行第二次表態存量個人住房貸款（銀行已發放的房貸）利率調整。

第一次為人行貨幣政策司司長鄒瀾7月14日在國新辦記者會上表示，儘管貸款市場報價利率（LPR）下降，但仍處於相當高的水平，因此要按市場化、法治化原則，支持和鼓勵商業銀行與借款人自主協商變更合約約定，或者是新發放貸款置換原來的存量貸款。