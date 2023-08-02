分析：習近平「清洗」火箭軍 凸顯核戰略變革

中國建軍節前，國家主席習近平視特別強調反腐正紀。(Getty Images)

中國建軍節前，習近平 視察西部戰區空軍，特別強調反腐正紀，時值火箭軍 屢傳醜聞，外媒分析，火箭軍換新領導，引發軍中「清洗」猜測，前司令員李玉超被查，加上秦剛被免外長職，讓習近平面臨挑戰；此外，習被指正在進行幾十年來最深刻的核戰略變革，因此有必要重新強調反腐，並在政治上重新強調對黨忠誠主旋律。

德國之聲指出，「反腐」一直是習近平的一大政策重點，迄今已有150萬餘名官員在反腐肅貪運動中落馬，引發「習近平藉打貪整肅異己」的批評。

美國國防大學中國軍事研究中心主任桑德斯（Phillip Saunders）表示，習近平上台十年，此次強調軍事改革，不僅是為了維護對軍隊的權威，更因為他認為解放軍 已逐漸脫離共產黨控制，「有必要定期重新強調反腐敗鬥爭，並在政治上重新強調對黨忠誠的主旋律」。

BBC與美國之音報導指出，美國智庫「亞洲社會政策研究院」（Asia Society Policy Institute，ASPI）中國分析中心的高級研究員莫里斯（Lyle Morris）表示，習近平以如此前所未有的方式，試圖鞏固共產黨對解放軍的控制，反而暗示中國軍隊尚未實現對黨的絕對忠誠。

前中共海軍司令部中校參謀姚誠研判，「李玉超的兒子向美國洩漏」火箭軍機密資料，導致「李玉超從會議室被帶走接受調查」；合理推測因為洩密事件發生在美國，所以，前外長秦剛在駐美大使期間的婚外情因洩密案調查曝光。他說，這一系列事件串在一起，就是「洩密問題，婚外情、腐敗都不是大事」，火箭軍洩密美國才是重點。

莫里斯認為，李玉超被查，加上前外交部長秦剛最近被免職，是習近平面臨的領導團隊上的重大挑戰；「習近平以前所未有的方式鞏固對解放軍的控制，顯示仍擔心軍中腐敗，並釋放信號表明，對（黨）的絕對忠誠尚未實現。」

他並表示，「最近的清洗意味深長…中國正在進行幾十年來一次最深刻的核戰略變革。」

夏威夷太平洋論壇新加坡的分析師亞歷山大·尼爾（Alexander Neill）也同意；不過，尼爾說，中國的核武力越強，習近平就越需要確認軍隊對他和共產黨的絕對忠誠，但解放軍的貪腐問題根深柢固，習近平十年內在黨內發動了四波反貪調查，一方面清黨，一方面也為自己整肅異已，但貪腐和向心力對他仍是難題。