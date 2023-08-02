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「八一建軍節」96周年 中央軍委推「3不腐」

中國新聞組／北京2日電
中央軍委晉陞上將軍銜儀式7月31日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。(新華社)
中央軍委晉陞上將軍銜儀式7月31日在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式。(新華社)

火箭軍高層涉案遭整肅之際，中共中央軍委選在1日建軍96周年公布「全面加強軍隊黨的建設」的意見，要求全軍一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，為實現「建軍100年奮鬥目標」提供堅強政治保證。

新華社報導，中央軍委日前印發「關於圍繞實現建軍100年奮鬥目標全面加強軍隊黨的建設的意見」，並在1日「八一建軍節」公布，要求全軍認真抓好貫徹落實。

報導指出，這項意見以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹20大精神，深入貫徹「習近平強軍思想」，落實「新時代黨的建設」總要求，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，聚焦全軍建設中心任務，對全面加強軍隊黨的建設作出部署要求。

同時，這項意見引導全軍深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹「軍委主席負責制」，在新時代新征程上開創全軍「黨的領導和黨的建設工作新局面」。

據報導，這項意見強調，要堅持不懈「用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂」，以更高標準更嚴要求貫徹軍委主席負責制，推進「政治整訓常態化制度化」，提高「政治判斷力、政治領悟力、政治執行力」。

意見指出，要著眼提高領導備戰打仗質效，強化「黨委統一領導集體領導」。抓深抓實謀戰務戰，加緊提高戰略謀劃和指揮能力，深化練兵備戰，加強軍事治理，以改革創新精神推動高質量發展。

意見提到，要貫徹新時代黨的組織路線，增強黨組織政治功能和組織功能，堅持大抓基層夯實基礎，鍛造高素質專業化幹部隊伍和人才隊伍，強化黨員實幹擔當主動作為，建強人民軍隊黨的組織體系。

意見最後強調，要貫徹全面從嚴治黨要求，壓緊壓實管黨治黨政治責任，堅持嚴的基調不動搖，深入糾治「四風」特別是形式主義、官僚主義，一體推進「不敢腐、不能腐、不想腐」，為實現「建軍100年奮鬥目標」提供堅強政治保證。

另據港媒報導，國防部長李尚福7月31日在慶祝建軍96周年招待會致辭時強調，要全面加強軍隊黨的建設，全面加強練兵備戰，全面加強軍事治理，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，堅定不移推進中國統一大業，如期實現建軍100年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊。

習近平 火箭軍 國防部

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