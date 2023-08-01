解放軍火箭軍醜聞牽連廣？ 10要員現況不明
中國八一建軍節前夕，火箭軍晉升兩名新任司令和政委，卸任的原司令李玉超及多名高層陷入洩密及貪腐傳聞；身兼中央軍事委員會主席的中國國家主席習近平最近十天三談軍隊反腐，加上火箭軍醜聞可能牽涉更多，媒體分析，解放軍可能迎來一場新反腐風暴。
習近平10天3談軍隊反腐
除了這次談反腐，「全軍黨的建設會議」7月20至21日在北京召開時，習近平強調持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍；中央政治局7月24日就「全面加強軍事治理」進行集體學習，習近平在會上表示，要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理。而中共軍委裝備發展部7月26日發公告，倒查2017年10月以來採購違規違紀問題的線索。
習近平執政之後在軍隊掀起反腐風暴，軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬，火箭軍又爆出高層集體腐敗醜聞；香港「南華早報」7月28日引述知情人士指，火箭軍前司令員李玉超、前副司令員劉光斌，及前火箭軍副司令員、中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因涉及貪腐已於3月被帶走調查；前副司令員吳國華中將自殺。
港媒指出，火箭軍醜聞可能牽涉更多；加拿大智庫Cercius也稱，大約十名火箭軍現任和前任官員的狀況尚不清楚。
司令兒被爆留美出賣情報
中共海軍司令部前中校參謀姚誠曾在推特上爆料，李玉超兒子在美國留學，恐涉及出賣中共軍方情報；姚誠說，去年10月中共20大後，美國空軍大學公布一份255頁的文件，包括火箭軍詳細資料，「這不是衛星能拍到，應該是內部有人洩密。」
「金融時報」7月30日也報導，兩名了解相關情報的外國高級政府官員表示，火箭軍領導人因洩露軍事信息而受到調查。
據自由亞洲電台報導，姚誠並指出，就中國軍隊目前的實力來看，只有火箭軍可與美國軍隊抗衡；他分析指出，習近平在火箭軍反腐的真正目的，是讓火箭軍能聽他的指揮，「習近平要他們打仗，不打就要找他們麻煩。」
外媒指出，習近平掌軍十年，對軍隊仍未放心；港媒評論文章也表示，綜合習近平近期多次提及反腐，加上報導火箭軍的傳聞，「軍隊反腐可能將迎來一場新風暴。」
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