解放軍火箭軍醜聞牽連廣？ 10要員現況不明

圖為2015年12月31日，中共解放軍火箭軍成立大會。(Getty Images)

中國八一建軍節前夕，火箭軍晉升兩名新任司令和政委，卸任的原司令李玉超及多名高層陷入洩密及貪腐傳聞；身兼中央軍事委員會主席的中國國家主席習近平 最近十天三談軍隊反腐，加上火箭軍醜聞可能牽涉更多，媒體分析，解放軍可能迎來一場新反腐風暴。

習近平10天3談軍隊反腐

除了這次談反腐，「全軍黨的建設會議」7月20至21日在北京召開時，習近平強調持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍；中央政治局7月24日就「全面加強軍事治理」進行集體學習，習近平在會上表示，要加強軍費管理和監督，深化重點領域治理。而中共 軍委裝備發展部7月26日發公告，倒查2017年10月以來採購違規違紀問題的線索。

火箭軍部隊方隊。（新華社資料照片）

習近平執政之後在軍隊掀起反腐風暴，軍委前副主席郭伯雄和徐才厚落馬，火箭軍又爆出高層集體腐敗醜聞；香港「南華早報」7月28日引述知情人士指，火箭軍前司令員李玉超、前副司令員劉光斌，及前火箭軍副司令員、中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因涉及貪腐已於3月被帶走調查；前副司令員吳國華中將自殺。

港媒指出，火箭軍醜聞可能牽涉更多；加拿大智庫Cercius也稱，大約十名火箭軍現任和前任官員的狀況尚不清楚。

司令兒被爆留美出賣情報

中共海軍司令部前中校參謀姚誠曾在推特上爆料，李玉超兒子在美國留學，恐涉及出賣中共軍 方情報；姚誠說，去年10月中共20大後，美國空軍大學公布一份255頁的文件，包括火箭軍詳細資料，「這不是衛星能拍到，應該是內部有人洩密。」

「金融時報」7月30日也報導，兩名了解相關情報的外國高級政府官員表示，火箭軍領導人因洩露軍事信息而受到調查。

據自由亞洲電台報導，姚誠並指出，就中國軍隊目前的實力來看，只有火箭軍可與美國軍隊抗衡；他分析指出，習近平在火箭軍反腐的真正目的，是讓火箭軍能聽他的指揮，「習近平要他們打仗，不打就要找他們麻煩。」

外媒指出，習近平掌軍十年，對軍隊仍未放心；港媒評論文章也表示，綜合習近平近期多次提及反腐，加上報導火箭軍的傳聞，「軍隊反腐可能將迎來一場新風暴。」