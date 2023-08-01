中國高階無人機 9月起管制出口

中國宣布新的無人機出口管制措施。圖為航空展中展出的中國「翼龍二號無人機」。（路透）

中國8月起對鎵、鍺出口管制，昨又以維護國家安全和利益為由，突宣布自9月1日起，對部分性能較高的無人機及其相關物項實施出口管制。中國商務部 昨稱，高性能無人機具一定軍用屬性，對其出口管制是國際慣例。

對此，全球無人機龍頭、中國品牌「大疆」昨表示，大疆自成立之初就堅決反對將其產品和技術用於任何軍事或戰爭用途，也一直嚴格遵守並執行中國及其他業務所在國或地區所適用的出口管制法律法規。

據央視報導，上述管制是由中國商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部等聯合發布，針對達到在操作人員自然視距以外能夠可控飛行，最大續航時間大於等於30分鐘，且最大起飛重量大於七公斤或空機重量大於四公斤等性能的無人機，實施臨時出口管制。

公告列出多項指標，例如攜帶具有拋投功能的載荷或自帶拋投器；攜帶高光譜相機、具一定精度的雷射測距定位零件；可支援「非認證載荷」等。

公告還要求，在臨時管制期間，對未達到現有管制指標和規定指標的所有無人機，出口經營者明知或應當知道出口將用於大規模殺傷性武器擴散、恐怖主義活動或軍事目的的，不得出口。

中國商務部昨回應，對部分無人機專用發動機、重要載荷、無線電通訊設備和民用反無人機系統等實施出口管制，對部分消費級無人機實施為期兩年的臨時出口管制，同時禁止其他未列入管制的所有民用無人機出口用於軍事目的。