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中國火箭軍前副司令吳國華出殯 老上司悼念文透露死因

中國新聞組／北京1日電
中共前中央軍委副主席張震之子張小陽赴吳國華家中慰問，並與吳國華妻子許愛萍合影。（取材自推特）
中共前中央軍委副主席張震之子張小陽赴吳國華家中慰問，並與吳國華妻子許愛萍合影。（取材自推特）

已退役三年的火箭軍前副司令吳國華傳出7月4日在北京病逝，享年66歲，於7月30日出殯。由於吳國華去世三周後才傳出出死訊，導致網上眾說紛紜。有香港媒體指出，根據吳國華老上司張小陽在紀念文字中透露，吳國華是在家中三樓廁所上吊身亡。

港媒引述外媒報導，吳國華官方訃告日前在網上流傳，由「吳國華同志治喪辦公室」於7月25日發布，稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志，因病於7月4日在北京逝世，享年66歲」。訃告稱，遵照家屬意願，喪事從簡。遺體告別儀式於7月30日在八寶山殯儀館舉行。

由於吳國華去世三周後才傳出其死訊，死因眾說紛紜。分析稱，中國一般都在死後7天左右舉行告別儀式，吳國華拖了26天才舉行，相信受對其「死亡定性」的影響。

吳國華老上司、前中央軍委副主席張震長子張小陽7月23日赴吳家送花籃，他在感言寫道：「2023年7月4日，星期二晚9點，他在自己家中三樓廁所，『因病醫治無效死亡』。實際上是工作壓力大，家庭不和睦，上吊自盡了，可惜！」這才讓吳國華死因曝光。

網上流傳的照片還顯示，吳國華家中靈堂冷清，只有一兩個花圈。

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