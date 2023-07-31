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西門子中國董座：與中國脫鉤毫無益處

記者謝守真／綜合報導
西門子中國董事長、總裁兼首席執行官肖松認為，與中國「脫鉤斷鍊」並不現實。（取材自中國經濟日報）
西門子中國董事長、總裁兼首席執行官肖松認為，與中國「脫鉤斷鍊」並不現實。（取材自中國經濟日報）

歐美各國近期陸續出現要與中國「脫鉤」的聲浪。對此，西門子中國董座、總裁兼首席執行官肖松表示，與中國「脫鉤斷鍊」並不現實，這對於任何一個國家、一家企業都沒有益處。

中國官媒經濟日報近日的專訪中，肖松稱，「中國是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。得益於完備的工業體系、巨大的市場空間等優勢，中國是全球產業鏈供應鏈的關鍵一環，對於產業鏈供應鏈的韌性、安全和穩定至關重要。」

肖松認為，中國作為全球第二大經濟體，以及製造業第一大國，同時也是140多個國家和地區的主要貿易夥伴，「已與世界經濟深度融合，並成為全球產業鏈供應鏈中不可或缺的一環」。他強調，與中國「脫鉤斷鍊」並不現實，這麼做「對於任何一個國家或企業都沒有益處」。

肖松提到，近年來，西門子持續加大在中國市場的投入，「深度融入」中國產業鏈供應鏈體系。據悉，西門子自2022年6月來，先後在南京的西門子全球首座原生數字化工廠正式投產，接著在當地設立數字化工業集團運動控制業務亞太區總部，以及在深圳設立研發創新中心。並於該年10月，將在蘇州設立的電氣產品中國總部正式升級為中國及東亞總部。隨後，西門子於今年6月正式投入人民幣11億元（約1.54億美元）對成都工廠進行擴建。

在被問及中國市場對外資的吸引力何在時，肖松稱，「中國還擁有完善的產業體系、深厚的人才儲備，以及豐富的創新應用場景和市場空間，這些都為我們在華發展奠定了良好的基礎」。

肖松表示，西門子「相信，中國市場潛力大、韌性足」。他期盼，中國能繼續創造更加開放、包容的營商環境，不斷挖掘市場潛力，吸引更多外部高端資源加速向中國聚集。

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