法財長在京表態：中美歐沒有脫鉤可能 何立峰未鬆口

法國經濟財政部長勒麥爾表示，中美歐不可能脫鉤。（Getty Images）

正在中國訪問的法國經濟財政部 長勒麥爾昨在北京 記者會上指出，已向中國高層呼籲擴大對外企開放國內市場，他並力圖為法國電動車產業爭取更多投資；同時強調，中美歐不存在「脫鉤」可能性。

勒麥爾日前跟進美國腳步訪中，在新冠肺炎疫情後重啟雙方經貿對話。

綜合美聯社、路透報導，勒麥爾昨與中方官員會面後表示，為了與中國建立平衡的貿易關係，法國需要向中國出口更多商品。

美國財長葉倫日前訪中，盼緩和兩國關係。法國則面臨對中貿易逆差高漲，勒麥爾29日會見中國國務院副總理何立峰。中方雖歡迎法國來訪，但對科技和其他被貿易夥伴批評違背開放市場承諾的政策，未鬆口是否做出改變。

中方盼恢復外資興趣，歐盟 官員則致力減少對中貿易逆差，去年歐盟對中貿易逆差增至3960億歐元（約4366億美元）。

勒麥爾和中方官員也承諾在氣候變遷、提供開發中國家融資和核能等議題合作。雙方也計畫成立小組，解決化妝品進入中國市場的爭議。不過，勒麥爾堅守法國對外國取得科技的管控。法國曾宣稱，有兩名中國公民涉嫌偷帶法製軍用處理器晶片到中國與俄羅斯而接受調查。

何立峰曾以「中美經貿中方牽頭人」的身分，7月8日在北京會見美國財政部長葉倫；這次又代表中方與勒麥爾會面，又多了一個「中法高級別經濟財金對話中方牽頭人」頭銜。

「中法高級別經濟財金對話機制」建立於2013年，意在加強中法在經濟和財金問題上的合作。這一機制是中法經濟財金領域的戰略性、全局性、長期性問題進行溝通和政策協調的重要平台。