總理剛會拜登…義大利擬退出一帶一路 將派使節團訪中

義總理梅洛尼預計9月派出使節前往中國，商討退出「一帶一路」及進行梅洛尼訪問北京的安排。（路透）

義大利 總理梅洛尼 27日結束與美國總統拜登在白宮舉行的會談後，擬在9月派出二個使節團訪問中國，旨在不造成緊張局勢的情況下，尋找最佳的時機和方式退出「一帶一路 」，並進行梅洛尼出訪北京的安排。其中一團將由義大利副總理兼外長塔亞尼率領。

義大利媒體「蟻報」報導，義大利總理梅洛尼結束與拜登的會談後強調，美方並未對義大利是否續簽與北京的一帶一路協議施加任何壓力，但兩人確實有討論到中國與西方對抗等範疇。

梅洛尼證實，訪問北京將成為她「下一個任務」之一，但沒有提及明確日期。中國將在今年10月舉辦「一帶一路國際合作高峰論壇」，同時慶祝「一帶一路」倡議滿十周年。報導指出，梅洛尼應該不太可能參加此論壇，尤其是如果義大利決定退出該倡議的話。

據德國之聲報導，義大利於2019年與中國簽署了「一帶一路」，成為七國集團（G7）中唯一加入該倡議的國家，引起美國和歐盟的反彈。該協議將於2024年3月到期，若是簽約雙方未提前三個月，即今年底提出異議，將會自動續簽五年。

梅洛尼表示，義大利「將在12月的最後期限之前，就是否退出『一帶一路』倡議做出決定」。她也重申，「與北京保持建設性對話至關重要」。此前，梅洛尼曾表示不續約該倡議也能與北京保持良好關係。