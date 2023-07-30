經濟對話達22共識57合作成果 中籲法穩定中歐合作基調

中國國務院副總理何立峰（右）與法國經濟財政部長勒麥爾，29日共同主持第九次中法高級別經濟財金對話。（美聯社）

第九次中法高級別經濟財金對話29日在北京舉行，共達成22條共識、57項合作成果。中國國務院副總理何立峰在會上指出，中方願和法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調，他並讚賞法國決定在部分城市延長中資企業華為 的牌照，並表態支持恢復兩國航線 互聯互通。

第九次中法高級別經濟財金對話，何立峰為對話中方牽頭人，與法國經濟財政部 長勒麥爾共同主持。該對話平台自2013年啟動，前兩次受疫情影響均以視訊舉辦；在此之前，何立峰、勒麥爾兩人已於6月1日進行過視訊通話，進行了中法高級別經濟財金對話牽頭人年度磋商。

據路透報導，何立峰在會上提到，中方讚賞法國決定在部分城市延長華為的牌照，中方還將支持民航部門協調，恢復兩國航線互聯互通。他還說，中法歡迎空中巴士的直升機H175和飛機最近獲得試飛認證。

何立峰說，此次對話是全球經濟和國際貿易投資前景不明朗下的積極訊號，展示中法將加深互利合作和共同應對挑戰。他認為，不穩定和不確定已成常態，但中法已加強合作，相信雙方在加深合作方面有良好基礎。

何立峰表示，中方願與法方加深金融、科學和科技創新等領域合作，希望法方穩定中歐友好合作基調。同時中國致力營造公平競爭的市場環境，希望法方理性客觀看待企業經營行為，為在法中企提供公平營商環境。

據中國財政部29日晚間發布「第九次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明」，羅列雙方在對話期間達成22項共識57項合作成果，包括全球治理、國際金融機構和金融可持續性。中方發布內容提到，雙方攜手維護全球金融穩定，將加強在G20框架下協調合作，和在國際貨幣基金、世界銀行、亞開行、亞投行等多邊開發銀行的合作。