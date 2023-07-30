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南美第3國 玻利維亞用人民幣結算 減少依賴美元

記者陳宥菘、葉文義／綜合報導
玻利維亞成為南美國家最新一個常規性使用人民幣的國家。（取材自澎湃新聞）
玻利維亞成為南美國家最新一個常規性使用人民幣的國家。（取材自澎湃新聞）

巴西、阿根廷之後，玻利維亞開始使用人民幣來結算進出口貿易，成為南美洲最新一個常規性使用人民幣的國家。路透稱，玻利維亞政府決心減少依賴美元，是對美元霸權的挑戰。

中國官媒「環球網」引用美聯社報導稱，玻利維亞經濟與公共財政部長蒙特內格羅近日表示，今年5月至7月期間，玻利維亞人民幣交易金額達2.78億元，占該時期對外貿易額的10%。

在此之前，另外兩個南美主要經濟體巴西和阿根廷，已經實踐人民幣交易。美聯社稱，美元在南美洲國際金融交易中的霸權地位，正在面臨一場雖然目前規模不大但卻在日益增長的挑戰。

巴西在今年3月宣布與中國達成協議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進行貿易，同時採取措施降低使用人民幣跨境交易的難度，促進雙邊貿易投資便利化。

一個月後，阿根廷也宣布停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。

6月底，阿根廷還決定使用人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）支付部分債務。

觀察者網報導稱，同樣面臨美元流動性不足和外匯儲備持續減少的玻利維亞，在巴西和阿根廷看到了人民幣結算的優勢。

美聯社報導引述美洲對話研究中心亞洲和拉美項目主任邁爾斯表示，在中南美洲和加勒比地區，人民幣的使用正在增加，特別是「希望與中國建立更緊密關係的國家，目的是減少對美元和美國的整體依賴」。

今年以來，已有包括印尼、伊朗、俄羅斯、德國在內的30多個國家正逐漸在貿易結算或投資中轉向使用人民幣。

玻利維亞成為最新一個使用人民幣進行進出口貿易結算的南美國家。（美聯社）
玻利維亞成為最新一個使用人民幣進行進出口貿易結算的南美國家。（美聯社）

巴西 投資 貨幣

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