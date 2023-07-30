防諜？ 德1大學拒收中國公派博士生 環時批校方理由牽強

德國埃爾朗根-紐倫堡大學近日做出決定，不再接收「中國留學基金委員會」獎學金獲得者。(取材自埃朗根-紐倫堡大學官網)

愈來愈多歐洲大學擔憂間諜 活動，並意識到中國公派留學生所帶來的危險。這些留學生被指出國前簽署效忠中共的協議，必須與中國政府合作。在訊息發酵後，德國 一所大學因此決定不再接收中國公派留學生，對此，中國官媒抨擊校方理由牽強。

環球時報引述德國「南德意志報」27日報導，德國埃朗根－紐倫堡大學發言人當天確認，該大學未來將不再接收獲得中國政府獎學金來攻讀博士學位的中國留學生 。

據報導，埃朗根－紐倫堡大學於18日向所有員工發送了內部電子郵件。郵件稱：「為降低大學科學間諜活動的風險，該校將暫停與中國國家留學基金管理委員會（CSC）獎學金獲得者的合作，直至另行通知。」該大學校長霍內格27日在接受巴伐利亞廣播公司採訪時表示，一些德國商品和研究內容不應隨意傳遞給其他國家，例如在涉及安全的關鍵領域。

一名德國大學發言人向「南德意志報」表示，任何已經在攻讀博士學位或已收到書面邀請的人都不會受到影響，同時得到「在民主系統中享有聲譽機構」資助的學生不受限制，來自中國的學士和碩士生也不受此影響。

據英國大學世界新聞網站報導，維也納大學東亞研究副教授斯坦哈特認為，埃朗根－紐倫堡大學的決定「凸顯了對中國基本現實缺乏根本把握」。他通過推特指出，「除了回國條款外，受CSC資助的學生和德國學術交流中心資助的學生幾乎沒有區別」。

另據媒體報導，就在埃朗根－紐倫堡大學發布訊息幾周前，德國聯邦國防情報局（BND）局長布魯諾·卡爾（Bruno Kahl）警告說，「我們國家有4萬名中國留學生，他們都可能被迫為（中共）情報部門工作。」此前的調查顯示，德國約有30所大學曾經或者正在接收中國留學基金委獎學金獲得者。

中國網友對上述訊息多表示不以為然，但也有人認為德國校方的舉措不難理解，「中國學生報效祖國名聲在外，別人防備愈來愈嚴」，有網友笑稱「沒事，以後對華學生只開放商科」、「申請去莫斯科大學吧！柬埔寨大學也行…金日成大學也好…」。