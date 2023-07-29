中巴經濟走廊十周年 何立峰將代習赴巴出席慶祝活動

中國國務院副總理何立峰將於7月30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的「中巴經濟走廊」啟動十周年慶祝活動。（取材自人民網）

中國外交部發言人毛寧29日宣布，應巴基斯坦政府邀請，國家主席習近平特別代表、國務院 副總理何立峰將於7月30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯蘭堡舉行的「中巴經濟走廊」啟動十周年慶祝活動。

中巴經濟走廊於2013年啟動，被視為中國「一帶一路 」倡議中最重要的先行示範項目。由於巴基斯坦地理位置南面印度 洋，中國可此走廊便可從新疆經巴基斯坦直達印度洋，而不需繞過東南亞，因而可拓寬數條中國與中東、非洲的貿易路線，具有重要的戰略意義。

中巴經濟走廊主要項目合作框架包含社會民生、交通、能源基礎設施、產業等範疇，屬於一整合基礎建設和經濟開發的合作案，可幫助巴基斯坦改善能源供應、提升交通基礎設施，進而提升其投資與營商環境，並創造就業機會

如交通方面，包含建設、重建巴基斯坦西部公路、紅其拉甫鐵路等數條公路、鐵路，還有如瓜達爾國際機場升級改造，以及將瓜達爾港的建設和運營權交給中國掌握；能源方面，規劃多項水電、光電、風電項目，以及建設伊朗－巴基斯坦天然氣管道、火力發電廠、燃煤電站等項目。

人民日報此前報導，巴基斯坦6月23日已曾舉辦中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動，巴基斯坦規劃、發展與特別項目部長伊克巴爾在活動致辭中表示，中國提出共建「一帶一路」倡議下的中巴經濟走廊不僅為當地經濟社會發展貢獻力量，更為地區和平發展注入動力。

伊克巴爾還說，成千上萬的中國工人、工程師和管理者來到巴基斯坦，成為中巴經濟走廊建設取得成功的重要保證，巴基斯坦人民永遠不會忘記他們的貢獻。

但也有分析指出，建設中巴經濟走廊為巴基斯坦帶來沉重的財政負擔，甚至債台高築，中國也成為巴基斯坦最大債務國，若巴國持續積欠債務，恐讓重要建設的使用權落入中國手中。有分析指出，巴基斯坦陷入了中國的「債務陷阱」。

另，今年5月，時任中國外交部部長秦剛與巴基斯坦外長對話時，雙方重申巴基斯坦一號鐵路幹線升級改造項目是走廊框架下重要項目，同意推動該項目盡早實施。雙方同意積極推進卡拉奇環城鐵路項目，加強農業、科技、信息技術、可再生能源等重點領域合作。雙方也同意推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸。