世大運開幕 習近平：歡迎到成都體驗萬千氣象

世大運焰火組成WELCOME字樣。(中新社)

第31屆世界大學生夏季運動會28日晚間在四川成都開幕，中國國家主席習近平 出席開幕式並宣布開幕，習並在當日中午宴請與會的5國元首。習近平強調，要弘揚世大運宗旨，以團結的姿態應對全球性挑戰，為國際社會匯聚正能量，合作開創美好未來。他並歡迎大家到成都街頭走走看看，體驗並分享「中國式現代化」的萬千氣象。

世大運中國大學生體育代表團在開幕式上入場。(新華社)

文匯報報導，成都世大運於7月28日至8月8日舉行，是繼2001年北京世大運、2011年深圳世大運之後，中國第三次舉辦世大運。開幕式上，中國大學生體育代表團有530多名運動員 及官員參加入場儀式，網球運動員郭涵煜和排球運動員胡朕卓擔任國家隊旗手。

習近平和彭麗媛為出席世大運開幕式的國際貴賓舉行歡迎宴會。(新華社)

央視報導，28日中午，習近平和彭麗媛在成都市金牛賓館舉行宴會，歡迎出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式的國際貴賓。

他們分別是印尼總統佐科威、蓋亞那總統阿里、喬治亞總理加里巴什維利、蒲隆地總統恩達伊施米耶、茅利塔尼亞總統加茲瓦尼以及國際大學生體育聯合會代理主席艾德。習近平和彭麗媛同貴賓們一一親切握手，互致問候並合影留念。

習近平強調，世界大學生運動會自誕生以來，就一直是青春的盛會、團結的盛會、友誼的盛會。我們要攜手世界青年，以青春的活力促進世界和平與發展，把成都世大運辦成一屆具有中國特色、時代氣息、青春風采的國際體育盛會，讓來自世界各地的青年朋友因成都世大運相聚相知，增進理解，為促進人類進步事業提供新動力。

本報系聯合報報導，習近平在會見蒲隆地總統恩達伊施米耶時，習近平表示，當前，中國和蒲隆地都處在國家發展建設的重要時期。中方願和蒲方加強發展戰略對接，抓住機遇，深化合作，實現更高水平互利共贏和共同發展。

習近平在世大運開幕式主席台向大家揮手致意。(新華社)

在會見茅利塔尼亞總統加茲瓦尼時，習近平進一步表示，中茅建交58年來，雙方始終真誠相待、相互支持，結下了深厚友誼。面對世界百年變局，中茅兩國要繼續做相互支持的好朋友、共謀發展的好夥伴，攜手維護兩國共同利益和國際公平正義。

習近平和加茲瓦尼還共同見證兩國簽署關於共同推進「一帶一路 」建設的合作規劃。

在此之前，習近平會見蓋亞那總統阿里時說，願推動一帶一路與低碳戰略對接；會見喬治亞總理加里巴什維利時，宣布兩國將發表聯合聲明，共同宣布建立中喬戰略夥伴關係。