世大運開幕式4特色 變臉、熊貓、蜀繡…滿滿川味

中國大學生體育代表團入場。 (中新社)

第31屆世界大學生夏季運動會昨晚在四川省成都市開幕，開幕式充滿濃濃「川味」，不僅有演員表演在20秒內變12張臉的川劇變臉，最後一張臉還是頂流大熊貓「花花」，領跑31名火炬手的是「離太陽最近的人」四川籍航天員葉光富，還有彝族小朋友獻唱，和蜀繡引導牌展現四川獨特工藝。官媒也揭祕開幕式四大特色，主調都緊扣開幕式主題「太陽神鳥」。

蜀繡大師繡小辣椒服

綜合文匯報等報導，第31屆世界大學生夏季運動會（成都世大運）開幕式上，擔任115個國家進場的引導員都穿上具四川特色的小辣椒服裝是一大亮點。中國四大名繡之一的蜀繡引導牌由蜀繡大師親手繡製，以蜀繡工藝在四角上繡製如意紋樣，呈現獨具特色的蜀繡工藝。

開幕式的四川變臉表演。(中新社)

川渝民歌匯編歐名曲

陽光是本場開幕式的主題元素之一，現場歌曲將川渝民歌「太陽出來喜洋洋」和歐洲名曲「我的太陽」匯編在一起，唱出陽光燦爛；一邊是由30餘名大學生組成的變臉方陣，領銜主演的是成都市川劇研究院的國家二級演員康勇，康勇在20秒內變了12張傳統戲劇人物臉，最後一張熊貓臉譜是大熊貓「花花」（和花）。

成都世大運會開幕式上，六個身著彝族服飾的小孩子高聲唱響了開幕式。(新華社)

演員造型來自三星 堆

舞蹈演員的造型，來源於三星堆遺址出土的青銅人像，演員們戴的面具原型是青銅縱目面具，同樣來自於三星堆遺址。國旗入場時，來自大涼山的6名彝族小朋友在舞台中央合唱「國旗國旗真美麗」。

四川成都籍航天員葉光富領跑火炬手隊。 (中新社)

川籍航天員領跑聖火

重頭戲聖火的點燃儀式，由31名火炬手跑進場，領跑的是四川成都籍航天員葉光富，火炬手點燃聖火後，再由煙火點燃數百公尺外、31公尺高的聖火塔。成都大運會開幕式儀式總導演李建平說，火炬手領跑者葉光富是「離太陽最近的人」，取的是太陽之光，把光變成火，點燃了大運會的主火炬塔。

官媒新華社揭祕開幕式四大特色指出，一是倒計時未依往例從「10」開始而是由「 12」開始，主要在呼應開幕式主導形象的中國文化遺產標誌「太陽神鳥」，等距分布著12道旋轉的齒狀金芒。二是「蜀中瑰寶」鋪就「錦繡之路」，入場環節，運動員 腳下是一條「錦繡之路」，投影打出300多個環線鋪滿整個體育場跑道，寓意全世界青年健兒追尋錦繡前程。

三是31名「最後一棒火炬手」，這次點火的瞬間不叫「最後一棒」，叫「最後31棒」。因為是第31屆大運會。四是「金色芙蓉花」焰火「花開迎客」，煙火主題是「金色夢想」，象徵青春光彩、活力綻放；金色芙蓉花綻放是因芙蓉花是成都市市花，表達出「花開迎客」、「蓉城」主題。