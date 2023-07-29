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中國外交部官網 換上王毅「部長致辭」、照片

中國新聞組／北京29日電
王毅在中國外交部網站上以外長身分致辭。(路透)
王毅在中國外交部網站上以外長身分致辭。(路透)

在中國全國人大常委會7月25日做出外交部長的任免決定後，中國外交部終於更新了外長的欄目，28日換上外長王毅的「部長致辭」以及照片，王毅在致辭中首先表示，「歡迎訪問中華人民共和國外交部網站！我謹代表中國外交部全體同事向您致以誠摯敬意和衷心祝福。」另有德媒引述媒體人分析，王毅「回鍋」很可能只是因為習近平還沒有想好合適的接任人選，「王毅可能很快就會下台」。

王毅在「部長致辭」中說，大道之行，天下為公。在中國共產黨的堅強領導下，中國外交堅持以實現中華民族偉大復興為使命，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，推動構建人類命運共同體，為人類發展進步事業不斷做出新貢獻，書寫新篇章。

王毅說，「在強國建設、民族復興的新征程上，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，堅定奉行獨立自主的和平外交政策，深化拓展全球夥伴關係，致力於同世界各國合作共贏，積極參與全球治理體系改革，堅決捍衛國家主權安全發展利益，全力保障中國公民、法人在海外合法權益，胸懷天下、踔厲奮發，守正創新、勇毅前行，不斷開創中國特色大國外交新局面。」

在「部長活動」欄位上，王毅近期與土耳其總統厄多安、土耳其外長費丹會談與南非總統拉瑪佛沙通電話、就加強「全球南方」國家合作提出四點主張，以及會見金磚安代會南非牽頭人、南非總統府部長恩特沙韋尼的活動內容都被列入，而秦剛在6月25日以前出席的活動談話也全數恢復。包括6月25日分別會見了俄羅斯副外長魯登科及赴南外長裴青山在內。

另在部長的「講話全文」欄目上， 秦剛在國委兼外長任內的談話也恢復列入，包括最後一則秦剛6月22日以國務委員兼外長身分致「中國—東盟關係雅加達論壇：紀念中國加入『東南亞友好合作條約』20周年」 的賀信。

德國之聲則報導，曾任國台辦主任的王毅，對許多台灣媒體人和官員來說相當熟稔。有人認為他是難得一見，風度翩翩的「外交美男子」，也有人認為他早在很久之前，就顯露出其「戰狼」外交的傾向。

一名資深台灣男性記者則認為，若是將秦剛跟王毅相較，秦剛對外可能更為溫和一些。至於王毅回鍋外長會持續多久?這位記者預言不會太久。

中國外交部網站上王毅以外長身分致辭。(取材自中國外交部官網)
中國外交部網站上王毅以外長身分致辭。(取材自中國外交部官網)

王毅 秦剛 習近平

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