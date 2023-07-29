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英媒：秦剛大起大落 凸顯習近平「定於一尊」

中國新聞組／北京29日電
英媒引述學者分析，秦剛仕途大起大落，凸顯中國仍是國家主席習近平掌握「定於一尊」的權力。(美聯社資料照片)
英媒引述學者分析，秦剛仕途大起大落，凸顯中國仍是國家主席習近平掌握「定於一尊」的權力。(美聯社資料照片)

秦剛被免兼外交部長職務，英媒引述學者分析指出，秦剛仕途大起大落，凸顯中國仍是國家主席習近平掌握「定於一尊」的權力，應不致很大程度影響中國的內政和外交政策；官方指定王毅回巢考量的是中國外交須具穩定性和持續性，但預計是過渡性質，今年年底可能會任命新的外長。

秦剛被免後，中國外交部網站隨後便把部長活動資料全部清空，頁面顯示「資料更新中」。直到28日，外交部重新上架了部長活動資料，已更新為新任外長王毅的資訊。秦剛擔任外交部長時的部分活動訊息仍留存著，但在歷屆外長名單中仍不見秦剛的名字，秦剛依然「被消失」。

英國廣播公司（BBC）引述巴黎亞洲中心高級研究員高敬文（Jean-Pierre Cabestan）說，秦剛事件「凸顯了領導層內一定程度的不穩定，可能存在的政策分歧，不專業的高層官員晉升方式，以及一定程度的政治不透明」。

美國巴克內爾大學國際關係教授朱誌群認為，「秦剛的大起大落凸顯出習『定於一尊』的權力」，秦是習的愛將，他的迅速提拔和突然消失，背後的關鍵人物都是習。

「這次免職有很多未解之謎，」高敬文說，「如果免職是因為婚外情，那他原本就不該被任命。但他就這樣上任了，說明要麼是遴選過程不夠嚴格，要麼是一些詆毀他的人後來發現可以藉機除掉他。」

朱誌群認為，假定秦剛在接受調查，他認為也不會在很大程度上影響中國內政。「中共會盡量控制這個案子對黨和政府的影響，尤其是不會讓這一案件影響到習的名聲，畢竟秦是習一手提拔的。」

報導引述受訪學者指出，秦剛被免職也不會對中國的外交政策帶來巨大影響。高敬文說：「外交部長在中國不是一個很有權力的官員。王毅、蔡奇，當然還有習近平本人的影響力要大得多。」

朱誌群也認為，王毅的回巢給中國外交注入了穩定性和持續性，「這一安排說明中共希望盡快穩定外交大局，不讓秦剛事件影響到中國外交和國際形象，也說明近期內中國外交政策和實施都不會有變化」。

王毅已經69歲，超過了國級領導「七上八下」的慣例，到今年10月將滿70歲。受訪學者認為，王毅擔任外長應該屬於過渡性質，預計今年年底會任命新的外長，並在明年3月人大開會時進一步確認。

中國在今年下半年有幾項重大的外交任務，包括在印度新德里召開的20國集團（G20）領導人峰會，以及在舊金山召開的亞太經合組織APEC峰會。「這些重大事件需要老手王毅來掌舵。」朱誌群說。

秦剛 王毅 習近平

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