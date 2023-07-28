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亂套？中國外交部反覆清空+上架秦剛訊息 使館也不同調

中國新聞組／北京28日電
北京當局迄今未說明秦剛遭免職原因，引發外界諸多揣測。（路透）
北京當局迄今未說明秦剛遭免職原因，引發外界諸多揣測。（路透）

秦剛25日被免職後，中國外交部官網隨後就將秦剛相關訊息清空，連「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」欄位都已不見秦剛。不過，國務院官網、秦剛工作過的駐美使館與駐英使館官網則仍保有秦剛的履歷或者消息，且仍標註他在歷任駐美大使欄位。

外交部網站以「秦剛」兩字進行搜索，系統會顯示「很抱歉！未能搜到與『秦剛』相關的數據」。

目前查詢外交部官網，就連「中國外交人物」欄位中的「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」，秦剛都沒有列名其中。而秦剛2022年底接任外長前，曾在2017年擔任過外交部部長助理、2018年升任外交部副部長。整個中國外交部官網只存有「外國記者新聞中心」的一則秦剛3月7日在兩會期間出席記者會的消息。

就連1976年曾被撤職的前任外交部長喬冠華，目前都仍列在官網「歷任外交部長」名錄中

外交部發言人毛寧26日下午面對各國媒體記者輪番詢問秦剛為何被免職、為何被官網刪除時，僅表示「新華社已經發布消息，可以查閱」，以及外交部網站訊息按照「相關管理規定」進行更新，毛寧並對秦剛下落指出「我沒有可以提供的信息」。

毛寧27日下午繼而指出，有關任免消息都已及時發布，一貫反對對這個事情進行「惡意炒作」。她並未正面回應秦剛是否仍為外交官的問題。

秦剛曾擔任中國駐英使館公使、駐美大使，實際查閱中國駐美使館官網、駐英使館官網消息，秦剛目前仍有相關的訊息在官網上，且駐美大使館官網「歷任駐美大使」欄位，也仍能見到秦剛名列其中。

這形成同樣是中國外交系統，駐外使館官網有秦剛、中國外交部官網卻沒有秦剛的奇特景象。

不過，英國衛報報導，日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。最新一則文章是他在6月25日會晤訪中的越南外長。

中國外交部的反覆無常讓人霧裡看花，電子報「外國人看中國」（Sinocism）作者利明璋（Bill Bishop）在推特分析，「大概意識到清空自家外長資訊在國內外都顏面無光？」

中國外交部官網已經幾乎沒有秦剛消息。（取材自中國外交部官網）
中國外交部官網已經幾乎沒有秦剛消息。（取材自中國外交部官網）

秦剛 國務院 越南

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