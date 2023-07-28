「鬆垮勁頭」 同學：秦剛大學時像「白饅頭」不受女生歡迎

中國前外長秦剛被撤職引起世界關注。（中新社）

神隱逾一個月的中國國務委員秦剛 25日被免除外交部長職務，官方始終未說明秦剛「消失」的原因，引發各界猜測，而日前自媒體「MoshangUSA」刊登一篇自稱是秦剛大學（國際關係學院）女同學撰寫的數千字長文，稱秦剛入學時，外形和性格就像「白饅頭」，「一臉訕訕的表情和略微鬆垮的勁頭，感覺沒有棱角、缺乏力度、有點城府、又些許自傲」，不受女生歡迎。

文章提到作者的印象，源於一年級所有的基礎課都一起上，「大家低頭不見抬頭見」；另外，同宿舍五名女生有一人秦剛與同班，交集不少，同室四年，每每聽到這位室友說起秦剛，語態都略帶揶揄。

文章指出，從室友那兒還得知，秦剛學習成績不錯，又是黨員。畢業時，大家各奔東西，沒人特別關注秦剛去向。一年後的聚會，有男生聽說作者在「奔馳」(Mercedes-Benz)公司做事，立即打趣道： 「秦剛最愛問人的問題就是：你知道在哪裡聽音樂最好嗎？」

秦的答案是「奔馳車裡」，因為隔音效果好，加上是德國 音響。原來秦剛1988年畢業後分配到外交人員服務局，有機會坐奔馳，文章形容「那是一定要告知天下的」。

文章提到，幾十年的歷練過後，秦剛身材相貌、神情氣派在足夠的底氣填充下，足以體現大國風範，「輾壓當年學校裡任何曾叱吒風雲、如今卻飽經風霜、老得認不出的校友們」。

文章指出，再次看到秦剛，是在電視上：美國大使就蘇聯問題接受CBS記者採訪，「雖然不能要求秦剛能像周恩來、鄧小平等老牌外交家，智慧魄力兼並、不卑不亢地應答如流，但也不能像一個英語學了沒幾年的中學生，結結巴巴的背著標準答案，那表現，既令人汗顏，又不太意外」；文章寫到，「情急之下的美國大使，還原了當年那副訕訕的、沒有棱角、缺乏力度的表情，記憶中的那個秦剛同學」。

「秦剛的騰飛，的確給人跌破眼鏡的感覺」；作者最後指出，此時，最關注秦剛同學命運的，應該是國關官網「知名校友」的編輯們。