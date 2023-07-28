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丕優24國民調：日美澳逾8成民眾「負面看待」中國

中國新聞組／北京28日電
丕優全球大調查指日韓的民眾對於中國的看法負面；圖為新冠疫情期間，入境南韓的中國旅客一下飛機便被發了黃色牌子，要求必須掛在脖子上，「押著去做核酸檢測，還有記者圍拍」。（路透）
丕優全球大調查指日韓的民眾對於中國的看法負面；圖為新冠疫情期間，入境南韓的中國旅客一下飛機便被發了黃色牌子，要求必須掛在脖子上，「押著去做核酸檢測，還有記者圍拍」。（路透）

中國領導人習近平當政進入第二個十年，根據美國丕優研究中心(Pew Research Center)27日發布針對24國所做最新大規模民調顯示，全球67%受訪者對中國持負面看法，只有28%的人的看法是積極的。有近六成受訪者認為中國干預他們本國的事務，民眾對於中國領導人習近平的看法也幾乎以負面為主。

美國之音、中央社報導，這次丕優中心的調查範圍包括全球六個大洲、24個國家的超過3萬人。調查的時間跨度為今年2月至5月間。

在所有接受調查的高收入國家中，負面觀點都處於或接近歷史高點，其中日本、澳洲的比率高達87%，美國、瑞典也都超過8成，僅肯亞、墨西哥與奈及利亞正面看待中國的比率超過5成。與2019年民調相比，印度民眾對中國的負面看法比率從41%攀升到67%，變化最大。

全球受訪民眾對於中國領導人習近平的看法也幾乎全部以負面為主。24個受訪國家裡有21個國家的大多數民眾都表示對習近平沒有多少信心或者完全沒有信心。只有在肯尼亞和尼日利亞，習近平才獲得了超過半數民眾的正面評價。

報導指出，中位數為76%的受訪者認為中國的外交政策並沒有考慮他們國家的利益。中位數為57%的人稱中國在不同程度上干預了其他國家的內部事務。

報告指出，儘管中國近來開始嘗試扮演和平使者的角色，例如幫助阿拉伯和伊朗達成和平協議，並為結束烏克蘭的戰爭發布了12點倡議，但全球中位數為71%的民眾依然認為中國沒有為世界和平與穩定做出貢獻。76%受訪者認為中國在外交政策上未考量其他國家利益，57%受訪者認為中國非常或相當程度干涉其他國家事務。

不過有69%受訪者認為中國的科技成就相對於其他富裕國家來說是最好的或是高於平均水準，54%受訪者認可中國的軍事力量。

美國丕優研究中心民調顯示，印度民眾對中國的負面看法比率攀升到67%；受訪民眾對中...
美國丕優研究中心民調顯示，印度民眾對中國的負面看法比率攀升到67%；受訪民眾對中國領導人習近平的看法也幾乎全部以負面為主。圖為2018年，習近平和印度總理莫迪在山東青島參加上海合作組織（SCO）峰會。（路透）

習近平 民調 澳洲

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