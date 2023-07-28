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外交部官網為王毅正名 他返國直飛成都、陪習見外賓

中國新聞組／北京28日電
中國國家主席習近平（右三）27日在成都會見出席成都世大運的印尼總統，剛回任外長的王毅（右五）結束土耳其訪問行程後就直飛成都陪習近平見外賓。（路透）
中國國家主席習近平（右三）27日在成都會見出席成都世大運的印尼總統，剛回任外長的王毅（右五）結束土耳其訪問行程後就直飛成都陪習近平見外賓。（路透）

中國國家主席習近平27日在成都會見出席成都世大運的印尼總統佐科威，表示願和印尼深化更高水準的戰略合作，啟動兩國外長防長「2+2」對話機制。25日剛回任外長並在外出訪的中央外事辦主任王毅，在結束土耳其訪問行程後就風塵僕僕地直飛成都回國陪習近平見外賓。而中國外交部官網的6個部長欄位，已在今天下午全部更換為王毅的相關內容，為王毅「正名」。

據央視新聞，習近平在會見佐科威時說歡迎「老朋友」來訪。中印（尼）兩國理念高度契合、互為發展機遇，是志同道合的同路人、好夥伴。中方願和印尼深化更高水準的戰略合作，把中印尼命運共同體建設成「實景圖」。願和印尼保持經常性戰略溝通，啟動兩國外長防長「2+2」對話機制，打造高水準戰略互信。

習近平表示，雅萬高鐵通車在即，雙方要全力做好「最後一公里」建設，重點推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。中方支持印尼新首都建設和北加里曼丹工業園開發，願拓展新能源汽車、智慧城市等領域合作，繼續擴大印尼大宗商品和優質農產品進口，高質量實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），加強糧食安全、減貧扶貧、鄉村振興、醫藥衛生等合作。

據中方發布，佐科威表示，印尼堅定奉行「一個中國政策」，願和中方繼續加強投資、海洋漁業、糧食安全、醫療衛生等方面合作，進一步促進兩國全面戰略夥伴關係發展。兩國元首並共同見證簽署雙邊合作文件。

特別的是，中央社報導，王毅25日回任中國外長後第一個在國內的公開行程，就是陪同習近平在成都會見佐科威。王毅是結束土耳其訪問行程後，搭乘專機直飛成都參加這場會見。

中國全國人大常委會議25日決定免去國務委員秦剛兼任的外長職務，由王毅回任同時兼任中央外辦主任。當時王毅正在南非訪問，26日即轉往土耳其，昨天返回中國。

昨晚央視新聞聯播頭條播出習近平會見佐科威的消息，王毅也出現在畫面中，但報導並未提到王毅的名字及職銜。截至今天上午發稿，中國外交部官網部長欄的6個單元，也仍然維持「信息更新中」的狀態，並未更換為王毅。不過到了今天下午，外交部網站6個部長欄位都已換上王毅的簡歷、致辭、活動、講話全文和圖片視頻等，為王毅「正名」，

第31屆世界大學生夏季運動會（成都大運會）開幕式於今晚8時在四川省成都市東安湖體育公園主體育場舉行，習近平將出席宣布開幕。來華出席開幕式並訪問的除佐科威，還有毛里塔尼亞總統加茲瓦尼、布隆迪總統恩達伊施米耶、圭亞那總統阿里、格魯吉亞總理加里巴什維利等外國領導人。原定出席的斐濟總理拉布卡因不慎摔傷而推遲訪華。

中國國家主席習近平（右二）與夫人彭麗媛（右）會見印尼佐科威（左二）和他的妻子（左...
中國國家主席習近平（右二）與夫人彭麗媛（右）會見印尼佐科威（左二）和他的妻子（左）。（美聯社）

王毅 印尼 習近平

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