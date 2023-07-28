世大運涉主權爭議 印度選手拒中「另紙簽證」

中印邊界屢爆發衝突，主權爭議延燒到世大運體育賽事，圖為印度民眾在街頭舉行反中抗議活動。（取材自Getty Images）

印中主權爭議延燒到體育賽事，由於中國不承認印度 對阿魯納查省的主權，向準備前往成都參加世大運的部分印度武術選手發給「另紙簽證 」。印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）27日說，印度已向中國提出「強烈抗議」。

中央社報導，第31屆世大運28日在成都開幕，印度武術代表隊的8名選手當中，有3人是來自阿魯納查省（Arunachal Pradesh），由於中國聲稱擁有阿魯納查省的主權，因此只核發「另紙簽證」給這3名印度選手。

印度政府在武術隊出發前緊急喊卡，制止選手持「另紙簽證」登機。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）說：「印度政府注意到，準備赴中國參加國際體育賽事的部分印度選手，被發給另紙簽證。此舉無可接受，我們已向中方提出強烈抗議，重申印度的一貫立場。印度保留採取恰當回應的權利。」

中國稱阿魯納查省為「藏南地區」，中國民政部自2017年迄今，三度發布地名「標準化處理」名單，將當地總共32個居住點、山峰、河流及地域重新命名。

印度政府拒絕接受中方的命名，稱阿魯納查省是印度不可分割的領土，這項事實不會因中國自創地名而改變。