斐濟總理「奇怪的撞頭事故」美媒：藉傷勢拒訪華

斐濟總理拉布卡表示，他低頭滑手機摔倒，須取消前往中國的官方訪問行程。影片中他的襯衫還有血跡。(Getty Images)

世大運28日在成都舉行開幕式，原定出席的斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）因摔倒受傷取消訪華，他並自拍影片露出沾血的襯衫與頭上的繃帶。紐約時報 認為，拉布卡上任以來一直試圖讓斐濟與北京 保持距離，此前也藉故取消與中國外交部副部長馬朝旭的會面，因此本次引發藉傷勢拒絕訪華的質疑。

紐約時報報導，拉布卡在影片中解釋，他在看手機時絆倒，頭撞到了政府大樓入口處的門。「我不知道是我的頭傷得更重，還是門傷得更重，」拉布卡說，因為醫師必須在周五更換繃帶，「我必須通知中國，我將無法進行明天晚上的旅行。」

原本中國邀請拉布卡前往成都，拉布卡將在世界大學生運動會期間與中國領導人習近平會晤。

中國駐斐濟大使館在推特上發表聲明稱，「轉達中方對拉布卡總理閣下的誠摯問候，祝願他早日康復，理解總理閣下無法訪華」，並表示願意再次向斐濟發出邀請。

報導指出，斐濟在太平洋島國中是一個強國，中國一直在努力提高其在太平洋島國中的影響力。

曾是政變領導人的拉布卡去年年底在斐濟動盪的選舉中以民主方式贏得政權。但拉布卡自上任以來就已表示，他可能會廢除與中國達成的一項重要警務協議；他並以哀悼家族成員為由取消會見來訪的外交部副部長馬朝旭。

上個月在紐西蘭首都威靈頓，拉布卡似乎暗示斐濟可能會進一步遠離中國，轉向澳洲 和紐西蘭等鄰國，這兩個國家均為美國盟友。他在談到北京時說：「如果我們的制度和價值觀不同，我們能從他們那裡得到什麼合作？」

報導引述紐西蘭坎特伯雷大學政治學家陳永福說，「可以說這是一次奇怪的事故，但幫了他的忙。」